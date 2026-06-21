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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 जून 2026 को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कोलकाता के रेड रोड पर आयोजित भव्य कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस वर्ष योग दिवस की थीम ‘योग फॉर हेल्दी एजिंग’ रही, जिसका उद्देश्य सभी आयु वर्ग के लोगों को योग के माध्यम से स्वस्थ जीवन के लिए प्रेरित करना था।(Photo Source: @narendramodi/X)