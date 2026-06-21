International Yoga Day 2026: योग दिवस पर एकजुट हुआ देश, पीएम मोदी से लेकर संसद और राज्यों के नेताओं तक ने किया योगाभ्यास, देखें तस्वीरें
अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2026 के अवसर पर पूरे देश में उत्साह और उल्लास के साथ योग कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस वर्ष का मुख्य आयोजन पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में हुआ, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हजारों लोगों के साथ योगाभ्यास किया।
Updated: June 21, 2026 10:57 IST
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 जून 2026 को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कोलकाता के रेड रोड पर आयोजित भव्य कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस वर्ष योग दिवस की थीम ‘योग फॉर हेल्दी एजिंग’ रही, जिसका उद्देश्य सभी आयु वर्ग के लोगों को योग के माध्यम से स्वस्थ जीवन के लिए प्रेरित करना था।(Photo Source: @narendramodi/X)
योग सत्र के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने हजारों लोगों के साथ विभिन्न योगासन किए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नागरिक, विद्यार्थी, योग प्रशिक्षक और विभिन्न क्षेत्रों के लोग शामिल हुए। पूरे आयोजन में उत्साह और ऊर्जा का माहौल देखने को मिला। (Photo Source: @narendramodi/X)
कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर संदेश साझा करते हुए कहा कि योग शारीरिक स्वास्थ्य से लेकर मानसिक शांति तक जीवन के हर पहलू को समृद्ध बनाता है। उन्होंने कोलकाता में आयोजित कार्यक्रम को असाधारण बताया और इसमें शामिल सभी लोगों की सराहना की। (Photo Source: @narendramodi/X)
प्रधानमंत्री ने कोलकाता के लोगों का विशेष धन्यवाद करते हुए कहा कि शहर ने इस वर्ष योग दिवस का शानदार आयोजन किया। उन्होंने योग दिवस से पहले चलाए गए स्वच्छता अभियानों की भी प्रशंसा की और कहा कि नागरिकों ने अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूकता का महत्वपूर्ण संदेश दिया है। (Photo Source: @narendramodi/X)
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी और राज्यपाल आर.एन. रवि ने भी कोलकाता में प्रधानमंत्री मोदी के साथ योग दिवस कार्यक्रम में भाग लिया। दोनों नेताओं ने योग के महत्व पर जोर देते हुए लोगों से इसे दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की। (Photo Source: @narendramodi/X)
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी मध्य प्रदेश के जबलपुर में आयोजित अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में भाग लिया। (PTI Photo)
गुवाहाटी में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में योगाभ्यास किया। (PTI Photo)
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथअसम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा और राज्य के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अशोक सिंघल ने संयुक्त रूप से योगाभ्यास किया। (PTI Photo)
राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में संसद भवन परिसर में भी विशेष योग कार्यक्रम आयोजित किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने योगाभ्यास कर सभी को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। (PTI Photo)
राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने भी संसद भवन परिसर में योगाभ्यास किया। (PTI Photo)
भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने भी संसद भवन परिसर में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। (PTI Photo)
नई दिल्ली में आयोजित अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया के साथ बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने भी योगाभ्यास किया। (PTI Photo)
पूर्व भाजपा सांसद सुनीता दुग्गल ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में योगाभ्यास किया और लोगों से इसे दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का आग्रह किया। (PTI Photo)
पूर्व भाजपा सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने भी संसद परिसर में योगाभ्यास किया। (PTI Photo)
केंद्रीय रेल, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राजस्थान के बीकानेर में आयोजित योग सत्र में भाग लेकर लोगों को नियमित योग करने के लिए प्रेरित किया। (PTI Photo)
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित योग कार्यक्रम में योगाभ्यास किया। (PTI Photo)
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने योग दिवस कार्यक्रम में भाग लिया। (PTI Photo)
मणिपुर के इम्फाल स्थित खुमान लम्पक इंडोर स्टेडियम में राज्यपाल अजय कुमार भल्ला और मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने योग दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। (PTI Photo)
त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में मुख्यमंत्री माणिक साहा और खेल एवं युवा मामलों के मंत्री टिंकू रॉय ने योगाभ्यास किया। (PTI Photo)
जम्मू में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने योग दिवस कार्यक्रम में भाग लिया। (PTI Photo)
बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने भी पटना में आयोजित योग सत्र में हिस्सा लिया और अन्य प्रतिभागियों के साथ योग किया। (PTI Photo)