Indonesia Train Crash: जकार्ता के पास भीषण ट्रेन हादसा, 14 की मौत, महिला डिब्बे पर सबसे ज्यादा असर
Jakarta Rail Tragedy: इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता के पास हुए एक भीषण ट्रेन हादसे ने पूरे देश को झकझोर दिया है। यह हादसा सोमवार देर रात बेकासी में हुआ, जहां एक कम्यूटर ट्रेन और एक लंबी दूरी की ट्रेन आपस में टकरा गईं।
इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता के पास एक भीषण ट्रेन हादसे ने पूरे देश को झकझोर दिया है। सोमवार देर रात बेकाशी में एक कम्यूटर ट्रेन और लंबी दूरी की ट्रेन के बीच टक्कर हो गई, जिसमें अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है और 84 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। (AP Photo)
यह दुर्घटना जकार्ता के बाहरी इलाके बेकाशी रेलवे स्टेशन के पास हुई, जो शहर के सबसे व्यस्त रेल मार्गों में से एक है। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और राहत एवं बचाव कार्य तुरंत शुरू किया गया। (AP Photo)
इंडोनेशिया की सरकारी रेलवे कंपनी पीटी केएआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बॉबी रस्यिदी ने जानकारी दी कि मृतकों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है। उन्होंने यह भी बताया कि बचाव अभियान अभी जारी है और मलबे में फंसे लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। (AP Photo)
राष्ट्रीय खोज एवं बचाव एजेंसी के प्रमुख मोहम्मद स्याफी ने बताया कि घायलों और फंसे हुए यात्रियों को निकालना बेहद चुनौतीपूर्ण काम है। उन्होंने कहा कि ट्रेन के डिब्बे बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन को सावधानीपूर्वक अंजाम देना पड़ रहा है। (AP Photo)
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बचावकर्मी एंगल ग्राइंडर की मदद से ट्रेन के डिब्बों को काटकर अंदर फंसे यात्रियों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। कई यात्रियों को गंभीर हालत में बाहर निकाला गया है और उन्हें नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। (AP Photo)
प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह हादसा एक टैक्सी के रेलवे ट्रैक पर आने से शुरू हुआ। कम्यूटर ट्रेन पहले टैक्सी से टकराई और फिर अचानक रुक गई, जिसके बाद पीछे से आ रही लंबी दूरी की ट्रेन उससे भिड़ गई। (AP Photo)
इस दुर्घटना में महिलाओं के लिए आरक्षित डिब्बा सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। कई महिला यात्री इस डिब्बे में सवार थीं, जिससे हताहतों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। (AP Photo)
घटना के बाद इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने बेकाशी के अस्पताल का दौरा किया और घायलों का हाल जाना। उन्होंने कहा कि सरकार इस हादसे की पूरी जांच कराएगी और रेलवे ट्रैक के पास ट्रैफिक समस्या को दूर करने के लिए फ्लाईओवर बनाने की योजना पर काम करेगी। (AP Photo)
टैक्सी कंपनी ग्रीन एसएम इंडोनेशिया ने भी इस घटना पर प्रतिक्रिया दी है। कंपनी ने बताया कि हादसे में शामिल टैक्सी उनके बेड़े का हिस्सा थी और उन्होंने जांच एजेंसियों को पूरी जानकारी उपलब्ध करा दी है। (AP Photo)