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इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता के पास एक भीषण ट्रेन हादसे ने पूरे देश को झकझोर दिया है। सोमवार देर रात बेकाशी में एक कम्यूटर ट्रेन और लंबी दूरी की ट्रेन के बीच टक्कर हो गई, जिसमें अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है और 84 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। (AP Photo)