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क्या है असली चिंता?

इस पूरे विवाद के केंद्र में फ्रूट फ्लाई यानी फल मक्खी है, जिसे दुनिया के सबसे खतरनाक कृषि कीटों में गिना जाता है। ये कीट फलों के अंदर अंडे देते हैं और बाद में उनके लार्वा फल को भीतर से खराब कर देते हैं। जापान जैसे देश अपने कृषि क्षेत्र को सुरक्षित रखने के लिए बेहद सख्त क्वारंटीन नियम अपनाते हैं। हालांकि इस बार सीधे तौर पर आमों में फ्रूट फ्लाई मिलने की बात सामने नहीं आई है, बल्कि जापानी अधिकारियों को यह चिंता है कि भारत में पेस्ट-कंट्रोल प्रोटोकॉल्स सही तरीके से लागू किए जा रहे हैं या नहीं। (Photo Source: Pexels)