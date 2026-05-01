हेमकुंड साहिब यात्रा से पहले तेज हुई तैयारियां, बर्फ हटाने में जुटी टीम, जानिए कब खुलेंगे कपाट

Hemkund Sahib Yatra 2026: यात्रा को सुचारु और सुरक्षित बनाने के लिए भारतीय सेना के जवान और गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के सेवादार मिलकर बर्फ हटाने के कठिन कार्य में जुटे हुए हैं। हर साल कठिन हिमालयी परिस्थितियों में भारतीय सेना यह जिम्मेदारी निभाती है।