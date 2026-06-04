हैदराबाद के अमीरपेट में आग का तांडव, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स धू-धू कर जला, घंटों चली बुझाने की कवायद
Ameerpet Fire Incident: सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई टीमें मौके पर पहुंचीं। स्थानीय निवासियों और व्यापारियों ने धुआं उठता देखकर तुरंत फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी। इस घटना के कारण अमीरपेट और एसआर नगर के बीच मुख्य सड़क पर यातायात भी प्रभावित हुआ।
हैदराबाद के व्यस्त कमर्शियल एरिया अमीरपेट में गुरुवार को एक भीषण आग लगने की घटना सामने आई, जिससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। आग एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में लगी और देखते ही देखते आसपास की कई दुकानों तक फैल गई। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया। (ANI Photo)
जानकारी के अनुसार आग अमीरपेट मेट्रो स्टेशन के पास स्थित हेलमेट बाजार क्षेत्र में लगी। शुरुआती तौर पर आग एक हेलमेट दुकान में भड़की, जिसके बाद उसने तेजी से आसपास की दुकानों और इमारतों को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया। आग की लपटें दूर से ही दिखाई दे रही थीं। (ANI Photo)
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में पूरे भवन से धुआं और लपटें निकलने लगीं। घटना के दौरान लोगों ने तुरंत पुलिस और फायर विभाग को सूचना दी, जिसके बाद राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। (PTI Photo)
आग का सबसे ज्यादा असर केएसआर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और केएसआर फैशन्स स्टोर पर पड़ा। बताया जा रहा है कि भवन में बड़ी मात्रा में कपड़े और अन्य ज्वलनशील सामग्री रखी हुई थी, जिसके कारण आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। (PTI Photo)
घटना स्थल अमीरपेट के मैत्रीवनम इलाके के पास स्थित है, जो शहर के सबसे व्यस्त व्यावसायिक क्षेत्रों में से एक माना जाता है। यहां बड़ी संख्या में कपड़ों की दुकानें, मोबाइल शोरूम, कंप्यूटर सेंटर, होटल और रेस्टोरेंट मौजूद हैं। (PTI Photo)
सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार सात दमकल वाहनों को आग बुझाने के लिए तैनात किया गया। सनतनगर और जुबली हिल्स फायर स्टेशनों की टीमें भी राहत कार्य में शामिल रहीं। (PTI Photo)
दमकलकर्मियों ने युद्धस्तर पर अभियान चलाते हुए आग को आसपास की इमारतों तक फैलने से रोकने का प्रयास किया। कई घंटों तक चली मशक्कत के बाद आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया। हालांकि कुछ स्थानों पर धुआं और आग की छोटी लपटें दिखाई देती रहीं। (PTI Photo)
आग की चपेट में एक नजदीकी मैस भी आ गया। स्थानीय व्यापारियों ने बताया कि यदि समय रहते फायर विभाग नहीं पहुंचता तो आग और अधिक दुकानों तथा कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट तक फैल सकती थी, जिससे भारी नुकसान होता। (PTI Photo)
घटना के दौरान पूरे इलाके में घना काला धुआं फैल गया। धुएं के कारण लोगों को सांस लेने में परेशानी हुई और आसपास के कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट को एहतियातन बंद कर दिया गया। कई दुकानदारों ने अपनी दुकानों से सामान बाहर निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। (PTI Photo)
आग लगने की वजह से अमीरपेट और एसआर नगर के बीच यातायात भी प्रभावित हुआ। मुख्य सड़क पर लंबा जाम लग गया और पुलिस को ट्रैफिक डायवर्ट करना पड़ा। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने की सलाह दी। (PTI Photo)
फायर विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अब तक किसी के घायल होने या हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। समय रहते लोगों को भवन से बाहर निकाल लिया गया, जिससे एक बड़ी दुर्घटना टल गई। प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। (PTI Photo)
हालांकि आग लगने के कारणों का अभी तक आधिकारिक खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। एक्सपर्ट्स की टीम मौके का निरीक्षण कर रही है और आग लगने के वास्तविक कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। (PTI Photo)