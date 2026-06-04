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जानकारी के अनुसार आग अमीरपेट मेट्रो स्टेशन के पास स्थित हेलमेट बाजार क्षेत्र में लगी। शुरुआती तौर पर आग एक हेलमेट दुकान में भड़की, जिसके बाद उसने तेजी से आसपास की दुकानों और इमारतों को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया। आग की लपटें दूर से ही दिखाई दे रही थीं। (ANI Photo)