देशभर में होली की धूम, राजनीतिक गलियारों से फिल्मी दुनिया तक दिखा उत्साह, जमकर मनाया गया रंगोत्सव, देखें तस्वीरें

होली का त्योहार पूरे देश में हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया गया। रंगों के इस पर्व ने राजनीति, सिनेमा और सेना, हर क्षेत्र के लोगों को एक मंच पर ला दिया। देश के विभिन्न हिस्सों में नेताओं, कलाकारों और जवानों ने एक-दूसरे को रंग लगाकर और शुभकामनाएं देकर भाईचारे का संदेश दिया।