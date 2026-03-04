देशभर में होली की धूम, राजनीतिक गलियारों से फिल्मी दुनिया तक दिखा उत्साह, जमकर मनाया गया रंगोत्सव, देखें तस्वीरें
होली का त्योहार पूरे देश में हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया गया। रंगों के इस पर्व ने राजनीति, सिनेमा और सेना, हर क्षेत्र के लोगों को एक मंच पर ला दिया। देश के विभिन्न हिस्सों में नेताओं, कलाकारों और जवानों ने एक-दूसरे को रंग लगाकर और शुभकामनाएं देकर भाईचारे का संदेश दिया।
होली का त्योहार देशभर में हर्षोल्लास और उमंग के साथ मनाया गया। इस मौके पर राजनीति, सिनेमा और सेना से जुड़े कई प्रमुख चेहरों ने रंगों के इस पर्व में हिस्सा लिया। देश की राजधानी से लेकर मुंबई और गोवा तक, हर जगह उत्सव का माहौल देखने को मिला। (Photo Source: PTI)
Rajnath Singh ने अपने नई दिल्ली स्थित आवास पर होली का त्योहार मनाया। इस अवसर पर उन्होंने कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ रंग खेला और पारंपरिक वाद्य यंत्र भी बजाया। उनके निवास पर पारंपरिक संगीत और गुलाल के बीच उत्साहपूर्ण वातावरण रहा। (Photo Source: PTI)
कांग्रेस नेता Sachin Pilot ने भी नई दिल्ली में पार्टी कार्यालय में होली मनाई। उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ रंगों की बौछार के बीच एकता और भाईचारे का संदेश दिया। इस दौरान पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। (Photo Source: PTI)
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis ने मुंबई में अपने परिवार के साथ सादगी और पारंपरिक अंदाज में होली मनाई। परिवार के साथ रंगों में सराबोर उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब साझा की गईं। (Photo Source: PTI)
दिल्ली की मुख्यमंत्री Rekha Gupta ने उपराज्यपाल Vinai Kumar Saxena और उनकी पत्नी संगीता सक्सेना से मुलाकात कर होली की शुभकामनाएं दीं। नई दिल्ली में यह मुलाकात सौहार्द और सहयोग का प्रतीक बनी। (Photo Source: PTI)
गोवा के मुख्यमंत्री Pramod Sawant ने संखाली स्थित अपने आवास पर परिवार और मित्रों के साथ होली का पर्व मनाया। रंगों और पारंपरिक व्यंजनों के साथ गोवा में भी त्योहार की रौनक देखने को मिली। (Photo Source: PTI)
बॉलीवुड जगत भी होली के रंगों में डूबा नजर आया। एक्टर Richa Chadha और Ali Fazal ने मुंबई में साथ मिलकर होली सेलिब्रेट की। इस जोड़ी की रंगों से सजी तस्वीरें प्रशंसकों को खूब पसंद आईं। (Photo Source: PTI)
एक्ट्रेस Urmila Matondkar और प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर Manish Malhotra भी मुंबई में होली समारोह में शामिल हुए। रंगों से सजी उनकी उपस्थिति ने कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए। (Photo Source: PTI)
वरिष्ठ एक्टर Gulshan Grover ने भी मुंबई में होली का उत्सव मनाया। उन्होंने प्रशंसकों और मित्रों के साथ रंग खेलकर त्योहार की खुशी शेयर की। (Photo Source: PTI)
एक्ट्रेस Wamiqa Gabbi और निर्माता Ekta Kapoor ने अपनी आगामी फिल्म ‘Bhooth Bangla’ के प्रमोशन के दौरान होली का जश्न मनाया। रंगों के बीच फिल्म का प्रचार भी आकर्षण का केंद्र रहा। (Photo Source: PTI)
गीतकार Javed Akhtar और एक्ट्रेस Shabana Azmi द्वारा आयोजित होली पार्टी में कई सितारे शामिल हुए। इस मौके पर एक्ट्रेस Divya Dutta और Zara Khan भी रंगों में सराबोर नजर आईं। इस पार्टी में एक्ट्रेस दिव्या दत्ता और जारा खान भी शामिल हुईं। (Photo Source: PTI)
उसी समारोह में एक्ट्रेस Mouni Roy ने भी शिरकत की और रंगों के इस उत्सव का आनंद लिया। पार्टी में संगीत, नृत्य और पारंपरिक व्यंजनों का विशेष आयोजन किया गया था। (Photo Source: PTI)
भारत और जापान के सैनिकों ने भी इस अवसर पर सांस्कृतिक एकता की मिसाल पेश की। Japan Ground Self Defence Force के जवानों ने भारतीय सेना की लद्दाख स्काउट्स के साथ चौबटिया में होली खेली। इस आयोजन ने दोनों देशों के बीच मित्रता को और मजबूत किया। (Photo Source: ANI)
देशभर में मनाई गई होली ने एक बार फिर यह संदेश दिया कि रंगों का यह पर्व सामाजिक और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। राजनीतिक मतभेदों और व्यस्त लाइफस्टाइल के बीच यह त्योहार लोगों को करीब लाने का काम करता है। (Photo Source: PTI)