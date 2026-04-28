गंगटोक दौरे पर पीएम मोदी ने देखी दुर्लभ फूलों की दुनिया, की जमकर तारीफ

Gangtok visit: विकास के क्षेत्र में प्रधानमंत्री ने 4000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली 30 से ज्यादा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन और कनेक्टिविटी से जुड़े महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं।