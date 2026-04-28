गंगटोक दौरे पर पीएम मोदी ने देखी दुर्लभ फूलों की दुनिया, की जमकर तारीफ
Gangtok visit: विकास के क्षेत्र में प्रधानमंत्री ने 4000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली 30 से ज्यादा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन और कनेक्टिविटी से जुड़े महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हालिया सिक्किम दौरा कई मायनों में खास रहा, जहां उन्होंने राज्य की प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक विरासत और विकास की दिशा में हो रहे कार्यों की सराहना की। (ANI Photo)
अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री ने गंगटोक स्थित ऑर्किडेरियम का दौरा किया, जहां उन्होंने सिक्किम की समृद्ध जैव विविधता को करीब से देखा। (ANI Photo)
गंगटोक का यह ऑर्किडेरियम स्वर्णजयंती मैत्री मंजरी पार्क का हिस्सा है, जिसे एक आधुनिक और विश्वस्तरीय ऑर्किड अनुभव केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। (PTI Photo)
प्रधानमंत्री ने यहां मौजूद दुर्लभ फूलों की प्रजातियों को देखकर अपनी खुशी जाहिर की और इसे एक अद्भुत अनुभव बताया। (PTI Photo)
उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि सिक्किम की जैव विविधता वास्तव में असाधारण है और यह प्रकृति के साथ हमारे गहरे संबंध को दर्शाती है। (PTI Photo)
प्रधानमंत्री ने कहा कि इस तरह के संरक्षण प्रयास लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनने और सतत जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। (PTI Photo)
गंगटोक में आयोजित सिक्किम के 50वें राज्य स्थापना दिवस समारोह में भी प्रधानमंत्री ने भाग लिया और राज्य की उपलब्धियों को सराहा। (PTI Photo)
उन्होंने कहा कि सिक्किम ने परंपरा और आधुनिकता के बीच संतुलन बनाकर विकास का एक अनूठा मॉडल प्रस्तुत किया है। (ANI Photo)
प्रधानमंत्री ने ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ की भावना का जिक्र करते हुए कहा कि सिक्किम इसकी एक सशक्त मिसाल है। (PTI Photo)
उन्होंने अपने दौरे के दौरान गंगटोक में आयोजित रोड शो को याद किया, जिसमें 21 जातीय समुदायों की भागीदारी ने देश की विविधता को दर्शाया। (Photo)
प्रधानमंत्री ने सिक्किम के लोगों की स्वच्छता और पर्यावरण के प्रति उनकी जागरूकता की भी प्रशंसा की। (PTI Photo)
उन्होंने कहा कि भले ही सिक्किम भारत के कुल क्षेत्रफल का एक छोटा हिस्सा है, लेकिन यहां देश की लगभग 25 प्रतिशत पुष्प विविधता पाई जाती है। (PTI Photo)
इसके अलावा राज्य में सैकड़ों प्रजातियों के पक्षी, तितलियां और घने वन क्षेत्र मौजूद हैं, जो इसे जैव विविधता का खजाना बनाते हैं। (ANI Photo)
विकास के क्षेत्र में प्रधानमंत्री ने 4000 करोड़ रुपये से अधिक की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। (ANI Photo)
इन परियोजनाओं में सड़क, रेल, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यटन से जुड़े महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं। (PTI Photo)
उन्होंने बागडोगरा-गंगटोक एक्सप्रेसवे और सेवक-रंगपो रेल लाइन जैसी परियोजनाओं का विशेष उल्लेख किया। (ANI Photo)
प्रधानमंत्री ने कहा कि बेहतर कनेक्टिविटी से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जो सिक्किम की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। (PTI Photo)
पर्यटन को और आकर्षक बनाने के लिए रोपवे, स्काईवॉक और होमस्टे जैसी योजनाओं पर भी काम किया जा रहा है। (ANI Photo)
उन्होंने बताया कि 1000 होमस्टे विकसित करने की योजना से स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। (PTI Photo)