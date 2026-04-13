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नोएडा में सोमवार को फैक्ट्री कर्मचारियों का वेतन वृद्धि को लेकर किया गया प्रदर्शन अचानक हिंसक हो गया, जिससे पूरे इलाके में तनाव का माहौल बन गया। कई जगहों पर तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं सामने आईं। (ANI Video Grab)