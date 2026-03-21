1 /15

ईद-उल-फितर का त्योहार पूरे देश में बड़े ही उत्साह और भाईचारे के साथ मनाया गया। रमजान के पवित्र महीने के समापन पर मुसलमानों ने सुबह की नमाज अदा कर अल्लाह का शुक्र अदा किया और अमन-चैन की दुआ मांगी। (AP Photo)