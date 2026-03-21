देशभर में धूमधाम से मनाई गई ईद, मस्जिदों में उमड़ी नमाजियों की भीड़, देखें तस्वीरें
Eid 2026: ईद-उल-फितर का त्योहार पूरे देश में बेहद उत्साह और धार्मिक आस्था के साथ मनाया गया। रमजान के पवित्र महीने के समापन पर मुसलमानों ने मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज अदा कर अल्लाह का शुक्रिया अदा किया।
ईद-उल-फितर का त्योहार पूरे देश में बड़े ही उत्साह और भाईचारे के साथ मनाया गया। रमजान के पवित्र महीने के समापन पर मुसलमानों ने सुबह की नमाज अदा कर अल्लाह का शुक्र अदा किया और अमन-चैन की दुआ मांगी। (AP Photo)
दिल्ली में ऐतिहासिक सफदरजंग का मकबरा के पास स्थित मस्जिद में भी बड़ी संख्या में लोगों ने ईद की नमाज अदा की। नमाज के बाद लोगों ने एक-दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। (AP Photo)
पुरानी दिल्ली की शान जामा मस्जिद में सुबह से ही नमाजियों की भारी भीड़ देखने को मिली। हल्की धुंध के बीच लोग नमाज अदा करने पहुंचे, जिससे माहौल बेहद खास और आध्यात्मिक नजर आया। (AP Photo)
सुबह की ठंडी हवा और हल्की धुंध के बीच नमाजियों का इंतजार करना और फिर एक साथ नमाज अदा करना एकता और आस्था का प्रतीक बना। हर तरफ ‘ईद मुबारक’ की गूंज सुनाई दी। (AP Photo)
नमाज के बाद बच्चे खुले मैदानों में खेलते नजर आए। उनके चेहरों की खुशी इस बात का संकेत थी कि ईद सिर्फ इबादत का ही नहीं बल्कि खुशियों का भी त्योहार है। (AP Photo)
नमाज पूरी होने के बाद लोगों ने एक-दूसरे से गले मिलकर और हाथ मिलाकर बधाई दी। इस दौरान भाईचारे और सौहार्द का खूबसूरत नजारा देखने को मिला। (AP Photo)
देश के कई हिस्सों में ईद की नमाज के लिए खास इंतजाम किए गए थे। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और अन्य शहरों में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए। (PTI Photo)
उत्तर प्रदेश के मेरठ जैसे शहरों में भी ईद के मौके पर बड़ी संख्या में लोग मस्जिदों में नमाज अदा करने पहुंचे। भारी भीड़ के चलते सुरक्षा कर्मियों को लोगों की आवाजाही नियंत्रित करनी पड़ी। (PTI Photo)
बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में भी ईद का जश्न धूमधाम से मनाया गया। यहां जेडीयू नेता निशांत कुमार भी लोगों के बीच नजर आए और उन्होंने सभी को ईद की शुभकामनाएं दीं। (PTI Photo)
जम्मू के ईदगाह में भी बड़ी संख्या में लोगों ने नमाज अदा की। यहां एक छोटे बच्चे को नमाज के दौरान लोगों को देखते हुए देखा गया, जो इस त्योहार की मासूमियत को दर्शाता है। (PTI Photo)
कोलकाता की प्रसिद्ध नाखोदा मस्जिद में भी नमाजियों की भीड़ उमड़ी। लोगों ने शांतिपूर्ण माहौल में इबादत कर देश में अमन की दुआ मांगी। (PTI Photo)
असम के गुवाहाटी में ईदगाह में नमाज अदा की गई, जहां लोगों ने एकजुट होकर इस त्योहार को मनाया और समाज में भाईचारे का संदेश दिया। (PTI Photo)
मुंबई में भी ईद का जश्न पूरे जोश के साथ मनाया गया। यहां विभिन्न इलाकों में लोग नमाज अदा करने के बाद एक-दूसरे को बधाई देते नजर आए। (PTI Photo)
ईद-उल-फितर न केवल एक धार्मिक त्योहार है, बल्कि यह समाज में प्रेम, एकता और आपसी सद्भाव को मजबूत करने का भी अवसर होता है। (AP Photo)