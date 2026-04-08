8 /9

‘इस्लामाबाद वार्ता’ से उम्मीदें

दोनों देशों के बीच बातचीत अब पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में होने की संभावना है। इस वार्ता में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं। माना जा रहा है कि यह बातचीत मध्य पूर्व में लंबे समय से चल रहे तनाव को कम करने में अहम भूमिका निभा सकती है। (AP Photo)