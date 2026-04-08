ईरान में सीजफायर के बाद प्रदर्शन, अमेरिका-इजराइल के खिलाफ नारेबाजी, झंडे जलाकर जताया आक्रोश
US Iran Ceasefire: अमेरिका और ईरान के बीच हाल ही में तनाव काफी बढ़ गया था। हालात यहां तक पहुंच गए थे कि अमेरिका ने ईरान पर बड़े हमले की तैयारी कर ली थी। लेकिन आखिरी समय में पाकिस्तान की पहल के बाद ट्रंप ने सैन्य कार्रवाई रोकने का फैसला लिया और 14 दिन के…
Updated: April 8, 2026 11:46 IST
मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका और ईरान के बीच संभावित बड़े सैन्य टकराव को फिलहाल टाल दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने मंगलवार को दो सप्ताह के युद्धविराम (Ceasefire) का ऐलान किया, जिसे ईरान ने भी स्वीकार कर लिया। इस फैसले के पीछे पाकिस्तान की अहम भूमिका सामने आई है। (AP Photo)
पाकिस्तान की अपील पर बदला फैसला रिपोर्ट्स के मुताबिक, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने ट्रंप से सीधे बातचीत कर हमले को टालने की अपील की। इसके बाद ट्रंप ने ईरान पर होने वाले संभावित हमले को रोकते हुए 14 दिन के युद्धविराम की घोषणा की। (AP Photo)
ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच कई मुद्दों पर सहमति बन चुकी है और यह दो हफ्तों का समय एक स्थायी शांति समझौते को अंतिम रूप देने में मदद करेगा। (AP Photo)
ईरान ने भी दिखाई सहमति ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने कहा कि यदि ईरान पर हमले रोके जाते हैं, तो उनकी सेना भी अपनी सैन्य कार्रवाई बंद कर देगी। उन्होंने पाकिस्तान के नेतृत्व की सराहना करते हुए इसे शांति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। (AP Photo)
तेहरान में प्रदर्शन, सड़कों पर उतरे लोग युद्धविराम की घोषणा के बाद ईरान की राजधानी तेहरान में प्रोगवर्नमेंट समर्थकों ने बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया। इंकलाब-ए-इस्लामी स्क्वायर पर जुटे लोगों ने अमेरिका और इजराइल के झंडे जलाए और सरकार के समर्थन में नारे लगाए। (AP Photo)
प्रदर्शनकारियों के हाथों में ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के पोस्टर भी दिखाई दिए। इस दौरान ‘डेथ टू अमेरिका’ जैसे नारे भी लगाए गए। (AP Photo)
‘यह युद्ध का अंत नहीं’ – ईरान ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने साफ किया कि यह युद्धविराम स्थायी समाधान नहीं है। बयान में कहा गया कि अगर दुश्मन की ओर से कोई भी गलती होती है, तो उसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। (AP Photo)
‘इस्लामाबाद वार्ता’ से उम्मीदें दोनों देशों के बीच बातचीत अब पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में होने की संभावना है। इस वार्ता में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं। माना जा रहा है कि यह बातचीत मध्य पूर्व में लंबे समय से चल रहे तनाव को कम करने में अहम भूमिका निभा सकती है। (AP Photo)