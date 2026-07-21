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अपनी मांगों को मनवाने के लिए देश भर से हजारों प्रदर्शनकारी CJP के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए और मानसून सत्र के पहले दिन संसद की ओर मार्च किया। जब वे दिल्ली के बीचों-बीच जमा हुए तो पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिससे हिंसा भड़क गई। स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया, जिसमें कई पुलिसकर्मी और समर्थक घायल हो गएं। इस बीच समाजवादी पार्टी (सपा) सांसद डिंपल यादव काफी चर्चा में हैं। (Photo Source: ANI)