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नई दिल्ली के पॉश इलाके मालवीय नगर में बुधवार सुबह एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जब हौज रानी स्थित एक बहुमंजिला इमारत में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों को संभलने और सुरक्षित बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला। इस हादसे में कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। (AP Photo)