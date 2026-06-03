मालवीय नगर के होटल में लगी भीषण आग, 21 की मौत, जान बचाने को खिड़कियों से कूदे लोग, देखें तस्वीरें
Delhi Hotel Fire: कुछ तस्वीरों में विदेशी नागरिकों को खिड़कियों से मदद मांगते और स्थानीय लोगों द्वारा उन्हें बचाते हुए देखा गया। रेस्टोरेंट और होटल के अंदर धुआं इतना अधिक था कि बचाव अभियान बेहद चुनौतीपूर्ण हो गया। दमकलकर्मियों ने बेसमेंट सहित कई हिस्सों में फंसे लोगों को बाहर निकाला।
Updated: June 3, 2026 13:05 IST
नई दिल्ली के पॉश इलाके मालवीय नगर में बुधवार सुबह एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जब हौज रानी स्थित एक बहुमंजिला इमारत में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों को संभलने और सुरक्षित बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला। इस हादसे में कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। (AP Photo)
हादसा उस समय हुआ जब इमारत में मौजूद लोग अपने दैनिक कामकाज में व्यस्त थे। देखते ही देखते आग की लपटों और घने धुएं ने पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। कई लोग जान बचाने के लिए खिड़कियों और बालकनियों की ओर भागते नजर आए। (AP Photo)
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग लगने के कुछ ही मिनटों बाद हालात बेहद भयावह हो गए थे। ऊपरी मंजिलों पर फंसे लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे, जबकि नीचे मौजूद लोग उन्हें बचाने की हर संभव कोशिश कर रहे थे। (AP Photo)
दिल्ली फायर सर्विस को सुबह करीब 9:45 बजे आग लगने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही दमकल विभाग ने कई फायर टेंडर, वाटर बाउजर और अन्य आपातकालीन वाहन मौके पर रवाना किए। (AP Photo)
दमकल विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आग मालवीय नगर के हौज रानी स्थित लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट में लगी थी। शुरुआती जांच में माना जा रहा है कि आग निचली मंजिल से शुरू हुई और बाद में पूरी इमारत में फैल गई। (AP Photo)
आग लगने के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। आसपास के लोग घटनास्थल पर जमा हो गए और बचाव कार्य में सहयोग करने लगे। कई लोगों ने अपने स्तर पर फंसे लोगों को बाहर निकालने का प्रयास किया। (AP Photo)
हादसे के दौरान कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए इमारत की ऊपरी मंजिलों से नीचे कूद गए। स्थानीय लोगों ने नीचे गद्दे और कपड़े फैलाकर उनकी जान बचाने की कोशिश की। (AP Photo)
पास की एक गद्दे की दुकान के मालिक ने तत्काल सड़क पर कई गद्दे बिछा दिए। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि इस कदम से कई लोगों की जान बचाने में मदद मिली। (AP Photo)
दमकल कर्मियों ने इमारत के बेसमेंट और अन्य हिस्सों में फंसे लोगों को निकालने के लिए घंटों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। धुएं की अधिकता के कारण बचाव अभियान बेहद चुनौतीपूर्ण साबित हुआ। (AP Photo)
अधिकारियों के अनुसार कुल 11 लोगों को सुरक्षित बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। घायलों को सीएटीएस एम्बुलेंस के माध्यम से विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया।(AP Photo)
कई लोगों को बेहोशी की हालत में बाहर निकाला गया। डॉक्टरों की टीम लगातार घायलों की निगरानी कर रही है और कुछ मरीजों की हालत गंभीर बताई जा रही है। (AP Photo)
घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन, पुलिस और आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। पूरे क्षेत्र को घेरकर राहत एवं बचाव कार्य को प्राथमिकता दी गई। (AP Photo)
एसडीएम जितेंद्र कुमार ने बताया कि सूचना मिलते ही जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की टीम को सक्रिय कर दिया गया था। सभी संबंधित एजेंसियों को तत्काल घटनास्थल पर पहुंचने के निर्देश दिए गए थे। (AP Photo)
उन्होंने बताया कि शुरुआती जांच में यह सामने आया है कि इमारत के नीचे एक रेस्टोरेंट संचालित किया जा रहा था और शायद हो सकता है कि आग वहीं से शुरू हुई होगी। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। (AP Photo)
प्रशासन के अनुसार आग लगने के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है। तकनीकी एक्सपर्ट्स की टीम घटनास्थल का निरीक्षण कर रही है। (AP Photo)
प्रारंभिक तौर पर शॉर्ट सर्किट को आग लगने की संभावित वजह माना जा रहा है। हालांकि अधिकारी किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी पहलुओं की जांच कर रहे हैं। (AP Photo)
एसडीएम ने यह भी बताया कि समय रहते बिजली आपूर्ति बंद कर दिए जाने से आग को और अधिक फैलने से रोकने में मदद मिली। बिजली विभाग की त्वरित कार्रवाई को राहत कार्य में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। (AP Photo)
घटना के बाद यह भी जांच की जा रही है कि संबंधित होटल और रेस्टोरेंट के पास आवश्यक फायर एनओसी और अन्य वैधानिक अनुमति मौजूद थीं या नहीं। यदि किसी प्रकार की लापरवाही सामने आती है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। (AP Photo)
स्थानीय लोगों का आरोप है कि राजधानी में कई व्यावसायिक इमारतों में फायर सेफ्टी नियमों का पूरी तरह पालन नहीं किया जाता। संकरी गलियां और सीमित निकास मार्ग ऐसे हादसों को और खतरनाक बना देते हैं। (AP Photo)