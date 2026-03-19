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गुड़ी पड़वा के अवसर पर महाराष्ट्र समेत देश के कई हिस्सों में उत्साह और पारंपरिक रंग देखने को मिले। यह पर्व मराठी और कोंकणी हिंदुओं के लिए नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। खासतौर पर नवी मुंबई और नागपुर में भव्य आयोजन और शोभायात्राएं निकाली गईं, जिनमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। (PTI Photo)