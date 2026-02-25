UP CM Yogi Adityanath’s Japan Visit: उत्तर प्रदेश में निवेश बढ़ाने के मिशन पर सीएम योगी, जापान की बड़ी कंपनियों से की मुलाकात
CM Yogi Japan Visit: सिंगापुर के दो दिवसीय दौरे के बाद मुख्यमंत्री ने जापान में अपनी आधिकारिक बैठकों की शुरुआत की। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश में निवेश आकर्षित करना, औद्योगिक साझेदारियों को मजबूत करना और राज्य को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का केंद्र बनाना है।
February 25, 2026 16:55 IST
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने दो देशों के दौरे के तहत बुधवार को जापान की राजधानी टोक्यो पहुंचे, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। (Photo Source: ANI)
जापान पहुंचने पर यामानाशी प्रीफेक्चर के उप-गवर्नर जुनिची इशिदेरा, भारत की राजदूत नगमा एम. मलिक और भारतीय समुदाय के सदस्यों ने उनका स्वागत किया। (Photo Source: ANI)
यह मुख्यमंत्री के रूप में उनका पहला जापान दौरा है, जिसे भारत-जापान के बीच बढ़ते स्ट्रेटेजिक और इंडस्ट्रियल रिलेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। (Photo Source: ANI)
इससे पहले मुख्यमंत्री दो दिन के सिंगापुर दौरे पर थे, जहां उन्होंने निवेश आकर्षित करने के लिए कई अहम बैठकों में हिस्सा लिया। (Photo Source: ANI)
सिंगापुर के बाद उन्होंने जापान में इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन बढ़ाने के उद्देश्य से उच्च स्तरीय बैठकों की शुरुआत की। (Photo Source: ANI)
टोक्यो पहुंचकर दिया खास संदेश जापान पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर हिंदी में लिखा, “मैं अभी जापान की राजधानी टोक्यो पहुंचा हूं। उगते सूरज की नवोन्मेषी भूमि को प्रभु श्री राम की पावन धरा के ‘आदित्य’ का नमस्कार…” (Photo Source: ANI)
जापानी कंपनियों से निवेश पर चर्चा जापान दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रमुख जापानी कंपनियों के साथ कई अहम बैठकें कीं। उन्होंने ग्लोबल ट्रेड और निवेश कंपनी मित्सुई एंड कंपनी लिमिटेड के अधिकारियों के साथ बैठक कर उत्तर प्रदेश में निवेश के अवसरों पर चर्चा की। (Photo Source: ANI)
इस बैठक में रिन्यूएबल एनर्जी, ICT, सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं पर विशेष जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने कंपनी को उत्तर प्रदेश में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आमंत्रित किया और राज्य के तेजी से बढ़ते इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर की जानकारी दी। (Photo Source: ANI)
इसके अलावा मुख्यमंत्री ने लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की प्रमुख कंपनी कोनोइके ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी बैठक की। इस दौरान लॉजिस्टिक्स पार्क, वेयरहाउसिंग, मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट और मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग में निवेश के अवसरों पर चर्चा हुई। (Photo Source: ANI)
मुख्यमंत्री ने कंपनी को यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (YEIDA) में विकसित हो रहे मेडिकल डिवाइस पार्क में निवेश के लिए आमंत्रित किया। (Photo Source: ANI)
यूपी को वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने पर जोर मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, आधुनिक एक्सप्रेसवे नेटवर्क और तेजी से विकसित हो रहा इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम राज्य को ग्लोबल सप्लाई चेन से जुड़ी कंपनियों के लिए आदर्श स्थान बनाता है। (Photo Source: ANI)
उन्होंने जापानी निवेशकों को भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार इंडस्ट्री फ्रेंडली पॉलिसी, ट्रांसपेरेंट सिस्टम और टाइम्ली अप्रूव्ल प्रक्रिया प्रदान करती है। साथ ही राज्य में स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेस और बड़ा कंज्यूमर मार्केट भी इन्वेस्टमेंट के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करता है। (Photo Source: PTI)
मैगलेव ट्रेन का अनुभव भी लेंगे मुख्यमंत्री जापान दौरे के दौरान मुख्यमंत्री लगभग 100 किलोमीटर की यात्रा मैगलेव ट्रेन से भी करेंगे। यह ट्रेन मैग्नेटिक लेविटेशन तकनीक पर आधारित है और पटरियों से ऊपर तैरते हुए 600 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति हासिल कर सकती है। (Photo Source: ANI)
भारत-जापान संबंधों को मिलेगा नया आयाम यह दौरा उत्तर प्रदेश की वैश्विक पहुंच को मजबूत करने और जापानी कंपनियों को राज्य में निवेश के लिए आकर्षित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इस यात्रा के जरिए राज्य सरकार का लक्ष्य उत्तर प्रदेश को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और भविष्य की तकनीकों का प्रमुख केंद्र बनाना है। (Photo Source: ANI)