14 /15

भारत-जापान संबंधों को मिलेगा नया आयाम

यह दौरा उत्तर प्रदेश की वैश्विक पहुंच को मजबूत करने और जापानी कंपनियों को राज्य में निवेश के लिए आकर्षित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इस यात्रा के जरिए राज्य सरकार का लक्ष्य उत्तर प्रदेश को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और भविष्य की तकनीकों का प्रमुख केंद्र बनाना है। (Photo Source: ANI)