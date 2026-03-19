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19 मार्च 2026, गुरुवार से चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ पूरे देश में भक्ति और श्रद्धा के साथ हुआ। सुबह से ही मंदिरों, घाटों और घरों में देवी दुर्गा की पूजा-अर्चना शुरू हो गई। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, वाराणसी, मिर्जापुर से लेकर दिल्ली और भोपाल तक भक्तों की भीड़ देखने को मिली। गंगा तटों पर विशेष रूप से धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया गया। (PTI Photo)