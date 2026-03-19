चैत्र नवरात्रि 2026 की शुरुआत: देशभर में भक्ति और आस्था का सैलाब, गंगा घाटों से मंदिरों में उमड़ी भीड़
Navratri Celebrations India: चैत्र नवरात्रि का यह पर्व हिंदू नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक भी माना जाता है। इस दिन से विक्रम संवत 2083 का आरंभ हुआ। यह पर्व नई ऊर्जा, नई शुरुआत और सकारात्मकता का संदेश देता है, जिसे लोग पूरे उत्साह के साथ मनाते हैं।
19 मार्च 2026, गुरुवार से चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ पूरे देश में भक्ति और श्रद्धा के साथ हुआ। सुबह से ही मंदिरों, घाटों और घरों में देवी दुर्गा की पूजा-अर्चना शुरू हो गई। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, वाराणसी, मिर्जापुर से लेकर दिल्ली और भोपाल तक भक्तों की भीड़ देखने को मिली। गंगा तटों पर विशेष रूप से धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया गया। (PTI Photo)
प्रयागराज में गंगा नदी के किनारे भक्तों ने स्नान कर पूजा की और मां दुर्गा का आशीर्वाद लिया। कई लोग परिवार सहित घाटों पर पहुंचे और पूरे विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में नजर आईं और उन्होंने दीप जलाकर देवी का आह्वान किया। पूरे वातावरण में भक्ति की भावना स्पष्ट रूप से झलक रही थी। (PTI Photo)
प्रयागराज के अलोपी शंकरी देवी शक्तिपीठ मंदिर में भी भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। यहां साधु-संत और श्रद्धालु मिलकर पूजा-अर्चना कर रहे थे। कई लोग अपने बच्चों के साथ मंदिर पहुंचे और देवी के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। मंदिर परिसर में भक्तों की लंबी कतारें लगी रहीं। (PTI Photo)
वाराणसी के अस्सी घाट पर विशेष गंगा आरती का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। पुजारियों ने मंत्रोच्चार के साथ आरती की और पूरे घाट को दीपों से सजाया गया। इस दौरान शंखनाद और घंटियों की आवाज से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। यह दृश्य देखने लायक था। (PTI Photo)
वाराणसी के केदार घाट पर ‘बटुकों’ ने विशेष पूजा-अर्चना की। छोटे-छोटे बच्चों ने धार्मिक परंपराओं को निभाते हुए मंत्रोच्चार किया। यह दृश्य बेहद आकर्षक था और लोगों ने इसे बड़े गर्व के साथ देखा। इससे यह भी पता चलता है कि धार्मिक परंपराएं पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही हैं। (PTI Photo)
दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में भी नवरात्रि के पहले दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह से ही भक्त लाइन में लगकर माता के दर्शन कर रहे थे। मंदिर परिसर में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए थे। भक्तों ने फूल, नारियल और चुनरी अर्पित कर मां दुर्गा से सुख-समृद्धि की कामना की। (PTI Photo)
भोपाल में महिलाओं ने देवी दुर्गा की प्रतिमा के साथ विशेष पूजा की और पारंपरिक रीति-रिवाजों का पालन किया। महिलाएं समूह में भजन-कीर्तन करती नजर आईं। इस दौरान कई स्थानों पर गरबा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। (PTI Photo)
मिर्जापुर के विंध्यवासिनी मंदिर में भी श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। भक्त दूर-दूर से यहां माता के दर्शन के लिए पहुंचे। मंदिर में विशेष सजावट की गई और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। भक्तों ने माता को चुनरी और प्रसाद चढ़ाकर अपनी मनोकामनाएं मांगीं। (PTI Photo)
मुरादाबाद के मंदिरों में भी भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। यहां लोग परिवार के साथ मंदिर पहुंचे और मां दुर्गा की पूजा की। विशेष आरती और भजन कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। (PTI Photo)
नवरात्रि के पहले दिन लोग खासतौर पर घटस्थापना करते हैं, जिसे बहुत शुभ माना जाता है। इस वर्ष घटस्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:52 बजे से 7:43 बजे तक था। जिन लोगों से यह समय छूट गया, उन्होंने अभिजीत मुहूर्त में दोपहर 12:05 से 12:53 बजे के बीच पूजा संपन्न की। यह परंपरा घरों और मंदिरों दोनों जगह निभाई जाती है। (PTI Photo)
नवरात्रि के दौरान उपवास रखने की परंपरा भी काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। भक्त प्रतिपदा से लेकर नवमी तक व्रत रखते हैं और सात्विक भोजन करते हैं। इस दौरान लहसुन-प्याज का सेवन नहीं किया जाता। लोग फल, दूध और व्रत के विशेष व्यंजन ग्रहण करते हैं। (PTI Photo)
चैत्र नवरात्रि को हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी माना जाता है। इस दिन से विक्रम संवत 2083 का आरंभ होता है। लोग नए साल की शुरुआत शुभ कार्यों से करते हैं और घरों में साफ-सफाई के साथ पूजा का आयोजन करते हैं। यह पर्व नए उत्साह और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। (PTI Photo)
नवरात्रि के नौ दिनों में मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा की जाती है। प्रत्येक दिन का एक विशेष महत्व और रंग होता है। भक्त उसी रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करते हैं। इससे न केवल धार्मिक महत्व बढ़ता है बल्कि उत्सव का रंग भी और गहरा हो जाता है। (PTI Photo)
नवरात्रि के दौरान मंदिरों और घरों में सजावट का विशेष ध्यान रखा जाता है। फूलों, रोशनी और रंगोली से पूरा वातावरण सुंदर बना दिया जाता है। भक्त अपने घरों में देवी की प्रतिमा स्थापित कर रोजाना पूजा करते हैं और भजन-कीर्तन का आयोजन करते हैं। (PTI Photo)
चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि के रीति-रिवाज लगभग समान होते हैं। दोनों ही पर्वों में देवी दुर्गा की आराधना की जाती है। हालांकि चैत्र नवरात्रि को नए साल की शुरुआत के रूप में भी देखा जाता है, जिससे इसका महत्व और बढ़ जाता है। (PTI Photo)
इस वर्ष चैत्र नवरात्रि 19 मार्च से शुरू होकर 27 मार्च 2026 तक चलेगी। नौवें दिन राम नवमी का पर्व मनाया जाएगा, जो भगवान राम के जन्मोत्सव के रूप में जाना जाता है। इस दिन विशेष पूजा और भंडारे का आयोजन किया जाता है। (PTI Photo)