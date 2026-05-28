देशभर में धूमधाम से मनाई गई बकरीद, मस्जिदों में उमड़ी नमाजियों की भीड़, दुनिया भर में भी दिखा ईद का उत्साह, देखें तस्वीरें

Eid al-Adha 2026: देशभर में आज ईद-उल-अजहा यानी बकरीद का त्योहार बड़े ही उत्साह और धार्मिक श्रद्धा के साथ मनाया गया। सुबह से ही मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज अदा करने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। देश के अलग-अलग राज्यों से भाईचारे, अमन और खुशियों की तस्वीरें सामने आईं।