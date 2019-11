1 / 10

26/11 2008 को मुंबई में हुए आतंकी हमले को आज 11 साल पूरे हो गए। The Indian Express पिछले 4 सालों से इस हमले में शहीद हुए सुरक्षाकर्मियों और अपनी जान गंवाने वाले लोगों की याद में मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर कार्यक्रम आयोजित करता आ रहा है। इस कार्यक्रम का नाम है- 26/11 Stories Of Strength. इस साल कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। पिछले 3 सालों की तरह इस साल भी अमिताभ बच्चन इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। आज शाम गेटवे ऑफ इंडिया पर होने वाले इस कार्यक्रम के लिए अमिताभ बच्चन ने सोमवार को रिहर्सल किया। (All Photos: Nirmal Harinandan)