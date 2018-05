Updated on May 31, 2018 9:24 am

1 / 6 AHSEC HS 12th Result 2018, Assam HS 12th Result 2018: असम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल, AHSEC आज 12वीं बोर्ड के नतीजे घोषित करेगा। स्टूडेंट्स का इंतजार आज खत्म हो जाएगा। नतीजे सुबह 9.30 बजे जारी होंगे। नतीजों की घोषणा ऑफिशियल वेबसाइट ahsec.nic.in पर की जाएगी।

2 / 6 AHSEC HS 12th Result 2018, Assam HS 12th Result 2018: अपने नतीजे आप ऑफिशियल वेबसाइट से साथ-साथ अन्य कई वेबपोर्टल्स www.resultsassam.nic.in, www.assamonline.in, www.indiaresults.com और www.examresults.net पर भी देख सकते हैं।

3 / 6 AHSEC HS 12th Result 2018, Assam HS 12th Result 2018: ऐसे देखें रिजल्ट: नतीजे जारी होने पर आपको वेबपेज पर 'AHSEC Assam HS Final Results 2018' लिंक दिखेगा। लिंक पर क्लिक करें। अपना रोल नंबर/सीट नंबर या मांगी गई अन्य जानकारी भरकर सबमिट बटन पर क्लिक करें। नतीजे आपकी स्क्रीन पर होंगे।

4 / 6 AHSEC HS 12th Result 2018, Assam HS 12th Result 2018: इसके अलावा नतीजे आप मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। एंड्रॉइड यूजर्स गूगल प्ले स्टोर से रिजल्ट ऐप डाउनलोड कर नतीजे देख सकते हैं। ऐप पर अपना रोल नंबर रजिस्टर कराएं। नतीजे जारी होने पर आपको फोन पर रिजल्ट अलर्ट मिलेगा।

5 / 6 AHSEC HS 12th Result 2018, Assam HS 12th Result 2018: लगभग 3 लाख स्टूडेंट्स इस वर्ष 12वीं की परीक्षाओं में शामिल हुए थे। परीक्षा 23 फरवरी से 22 मार्च 2018 तक आयोजित हुई थी।