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राजधानी दिल्ली के मध्य क्षेत्र स्थित तकिया काले खां इलाके में सोमवार देर रात भीषण आग लगने से करीब 30 झोपड़ियां जलकर राख हो गईं। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग और पुलिस ने बड़े स्तर पर राहत एवं बचाव अभियान चलाया। (Photo Source: Indian Express)