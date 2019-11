1 / 15

26/11 Stories of Strength: मंगलवार को द इंडियन एक्सप्रेस के कार्यक्रम ’26/11 Stories of Strength’ में उन शहीदों और बलिदानियों को याद किया गया जिन्होंने उस भयानक मंजर में अपनी जान गंवा दी या किसी ने अपनों को खो दिया। गेटवे ऑफ इंडिया पर हुए इस कार्यक्रम में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर महानायक अमिताभ बच्चन तक ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। अमिताभ बच्चन ’26/11 Stories of Strength’ के ब्रांड एंबेसडर भी हैं। (Express Photo by Amit Chakravarty)