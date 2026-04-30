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पश्चिम बंगाल

294 सीटों वाले पश्चिम बंगाल में मुकाबला बेहद दिलचस्प नजर आ रहा है। एग्जिट पोल के मुताबिक-

भाजपा: 150-160 सीटें

तृणमूल कांग्रेस: 130-140 सीटें

अन्य: 0-5 सीटें

ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को कड़ी चुनौती मिलती दिख रही है, जबकि BJP पहली बार स्पष्ट बहुमत के करीब पहुंचती नजर आ रही है। (ANI Photo)