5 राज्यों के एग्जिट पोल: कहीं वापसी तो कहीं बदलाव के संकेत, जानिए कहां किसकी बन सकती है सरकार
Exit Polls 2026: पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी के विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजे 4 मई को घोषित होंगे। मतदान के बाद आए एग्जिट पोल संकेत दे रहे हैं कि इस बार चुनावी तस्वीर काफी दिलचस्प और मिश्रित रहने वाली है।
देश के 5 राज्यों- पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों के नतीजे 4 मई को आएंगे। उससे पहले जारी एग्जिट पोल्स ने राजनीतिक माहौल गरमा दिया है। अलग-अलग राज्यों में क्षेत्रीय समीकरण, गठबंधन और स्थानीय मुद्दों के आधार पर अलग-अलग तस्वीर सामने आ रही है। (PTI Photo)
चाणक्य स्ट्रैटेजीज के ताजा सर्वे ने सियासी तस्वीर को लेकर कई दिलचस्प संकेत दिए हैं। हालांकि, एग्जिट पोल अंतिम नतीजे नहीं होते, लेकिन ये चुनावी रुझानों की दिशा जरूर दिखाते हैं। आइए जानते हैं अनुमानित सीटों के आंकड़े और किस राज्य में किसकी सरकार बनती नजर आ रही है। (ANI Video Grab)
पश्चिम बंगाल 294 सीटों वाले पश्चिम बंगाल में मुकाबला बेहद दिलचस्प नजर आ रहा है। एग्जिट पोल के मुताबिक- भाजपा: 150-160 सीटें तृणमूल कांग्रेस: 130-140 सीटें अन्य: 0-5 सीटें ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को कड़ी चुनौती मिलती दिख रही है, जबकि BJP पहली बार स्पष्ट बहुमत के करीब पहुंचती नजर आ रही है। (ANI Photo)
तमिलनाडु 234 सीटों वाले तमिलनाडु में तस्वीर काफी साफ दिखाई दे रही है- डीएमके+: 145-165 सीटें AIADMK+: 50-65 सीटें अन्य: 18-26 सीटें यहां डीएमके गठबंधन मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है और सरकार बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। (PTI Photo)
केरल 140 सीटों वाले केरल में मुकाबला परंपरागत दो गठबंधनों के बीच है- UDF: 72-80 सीटें LDF: 60-64 सीटें एनडीए: 1-3 सीटें अन्य: 2-4 सीटें यहां UDF बहुमत के करीब पहुंचता दिख रहा है, जबकि सत्तारूढ़ LDF पीछे नजर आ रहा है। (PTI Photo)
असम 126 सीटों वाले असम में एनडीए की स्थिति मजबूत बनी हुई है- भाजपा/एनडीए: 88-98 सीटें कांग्रेस+: 22-32 सीटें अन्य: 3-5 सीटें यहां एनडीए सरकार की वापसी लगभग तय मानी जा रही है। (Express Photo)