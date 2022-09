हम्पी में श्री विरुपाक्ष मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। कर्नाटक डॉट कॉम के अनुसार मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के राजा देव राय द्वितीय के कमांडर लक्काना दंडेश की सहायता से किया गया था। मंदिर हम्पी के विनाश के कारण हुए हमलों से बच गया था। इस संरचना का निर्माण दक्कन वास्तुकला के तरीके से किया गया है (Photo: From the archives of the Department of Information and Public Relations, Government of Karnataka)