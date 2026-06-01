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दूध क्यों है महत्वपूर्ण?

दूध को संपूर्ण आहार माना जाता है क्योंकि इसमें कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन डी, पोटैशियम और अन्य आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं। यह बच्चों की वृद्धि, हड्डियों की मजबूती और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। एक्सपर्ट्स के अनुसार, दूध और डेयरी उत्पाद संतुलित आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और सभी आयु वर्ग के लोगों के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं। (Photo Source: Pexels)