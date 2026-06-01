World Milk Day 2026: महिला किसानों को समर्पित, जानिए इस साल की खास थीम की कहानी
World Milk Day Significance: दूध को संपूर्ण आहार माना जाता है क्योंकि इसमें कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन डी, विटामिन बी12 और कई आवश्यक खनिज तत्व पाए जाते हैं। डेयरी क्षेत्र विश्वभर में एक अरब से अधिक लोगों की आजीविका का आधार है।
हर वर्ष 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस (World Milk Day) मनाया जाता है। यह दिन दूध के पोषण महत्व, डेयरी उद्योग के योगदान और लाखों लोगों की आजीविका में इसकी भूमिका को रेखांकित करता है। वर्ष 2026 में विश्व दुग्ध दिवस की थीम ‘Celebrating Women Farmers’ (महिला किसानों का सम्मान) रखी गई है, जो डेयरी क्षेत्र में महिलाओं की अहम भूमिका को पहचान देने पर केंद्रित है। (Photo Source: Pexels)
विश्व दुग्ध दिवस 2026 की थीम इस वर्ष की थीम ‘Celebrating Women Farmers’ है। दुनिया भर में लाखों महिलाएं डेयरी फार्मिंग, पशुपालन और दूध उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। पशुओं की देखभाल, दुग्ध संग्रह, स्वच्छता बनाए रखने और डेयरी प्रबंधन जैसे कई कार्यों में महिलाओं की भूमिका केंद्रीय होती है। (Photo Source: Pexels)
यह थीम उन महिला किसानों के समर्पण, मेहनत और उपलब्धियों को सम्मानित करती है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। (Photo Source: Pexels)
डेयरी क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह होने से पहले ही कई महिला किसान अपने दिन की शुरुआत पशुओं की देखभाल से करती हैं। वे पशुओं को चारा खिलाने, उनके स्वास्थ्य की निगरानी करने और दूध उत्पादन सुनिश्चित करने का कार्य करती हैं। (Photo Source: Pexels)
डेयरी व्यवसाय महिलाओं को आर्थिक आत्मनिर्भरता प्रदान करता है। कई परिवारों के लिए दूध उत्पादन आय का एक स्थायी स्रोत है, जिससे महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। डेयरी सहकारी समितियों और आधुनिक तकनीकों ने महिलाओं के लिए उद्यमिता और नेतृत्व के नए अवसर भी पैदा किए हैं। (Photo Source: Pexels)
क्या है विश्व दुग्ध दिवस? विश्व दुग्ध दिवस एक अंतरराष्ट्रीय दिवस है, जिसे संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) ने दूध के महत्व को वैश्विक स्तर पर उजागर करने के लिए शुरू किया था। इसका उद्देश्य दूध के पोषण मूल्य, स्वस्थ आहार में इसकी भूमिका और डेयरी उद्योग के सामाजिक-आर्थिक योगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। (Photo Source: Pexels)
विश्व दुग्ध दिवस का इतिहास विश्व दुग्ध दिवस की शुरुआत वर्ष 2001 में FAO द्वारा की गई थी। इसके लिए 1 जून की तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि उस समय दुनिया के कई देशों में पहले से ही दूध से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। तब से हर साल इस दिन विभिन्न देशों में जागरूकता अभियान, शैक्षिक कार्यक्रम, डेयरी प्रदर्शनियां और सामुदायिक गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। (Photo Source: Pexels)
दूध क्यों है महत्वपूर्ण? दूध को संपूर्ण आहार माना जाता है क्योंकि इसमें कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन डी, पोटैशियम और अन्य आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं। यह बच्चों की वृद्धि, हड्डियों की मजबूती और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। एक्सपर्ट्स के अनुसार, दूध और डेयरी उत्पाद संतुलित आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और सभी आयु वर्ग के लोगों के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं। (Photo Source: Pexels)