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हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाने वाला विश्व स्वास्थ्य दिवस लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने और बेहतर जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में छोटी-छोटी आदतें भी हमारे स्वास्थ्य पर बड़ा असर डालती हैं। अगर आप रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ आसान बदलाव करें, तो लंबे समय तक फिट और ऊर्जावान रह सकते हैं। आइए जानते हैं स्वस्थ जीवन के लिए 10 सरल आदतें-

(Photo Source: Pexels)