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पर्यावरण से जुड़े कई मिथक भी लोगों को भ्रमित करते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ लोग मानते हैं कि रीसाइक्लिंग अकेले ही पर्यावरण बचा सकती है, जबकि वास्तविकता में कम उपभोग और दोबारा उपयोग अधिक प्रभावी रणनीतियां हैं। इसी तरह कागज के बैग हमेशा प्लास्टिक से बेहतर हों, यह जरूरी नहीं है क्योंकि इनके उत्पादन में अधिक पानी और ऊर्जा लग सकती है। (Photo Source: Pexels)