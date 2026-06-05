हर ‘ईको-फ्रेंडली’ आदत नहीं होती पर्यावरण के लिए फायदेमंद, धरती को बचाने के लिए बदलनी होंगी ये आम हैबिट्स
आज के समय में पर्यावरण को बचाने के लिए लोग कई तरह की ‘ग्रीन’ आदतें अपनाते हैं, लेकिन इनमें से कुछ आदतें उतनी प्रभावी नहीं होतीं, जितना आमतौर पर माना जाता है। आइए जानते हैं उन हैबिट्स के बारे में जिन्हें अपनाने के साथ आप पर्यावरण को बचाने में मदद कर सकते हैं।
हर साल 5 जून को मनाया जाने वाला विश्व पर्यावरण दिवस लोगों को प्रकृति के संरक्षण और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल अपनाने के लिए प्रेरित करता है। इस अवसर पर कई लोग पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए विभिन्न ‘ग्रीन’ हैबिट्स को अपनाते हैं। हालांकि, कुछ लोकप्रिय पर्यावरण-अनुकूल आदतें उतनी प्रभावी नहीं होतीं जितना आमतौर पर माना जाता है। (Photo Source: Pexels)
सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब केवल दिखावटी या प्रतीकात्मक कदम उठाना नहीं है, बल्कि ऐसे निर्णय लेना है जो लंबे समय तक सकारात्मक प्रभाव छोड़ सकें। इसलिए यह समझना जरूरी है कि कौन-सी आदतें वास्तव में पर्यावरण की मदद करती हैं और कौन-सी केवल सीमित लाभ देती हैं। (Photo Source: Pexels)
कई लोग प्लास्टिक बैग को बार-बार इस्तेमाल करने को पर्यावरण संरक्षण का बड़ा कदम मानते हैं। हालांकि यह एक बार इस्तेमाल करने से बेहतर है, लेकिन आखिरकार ये बैग कचरे का हिस्सा बन जाते हैं। प्लास्टिक की खपत कम करना और स्ट्रांग रियूजेबल बैग अपनाना अधिक प्रभावी उपाय है। (Photo Source: Pexels)
आजकल बाजार में ‘ईको-फ्रेंडली’ या ‘सस्टेनेबल’ लेबल वाले उत्पादों की भरमार है। लेकिन यदि किसी वस्तु की जरूरत ही नहीं है, तो उसे खरीदना भी संसाधनों और ऊर्जा की खपत बढ़ाता है। पर्यावरण के लिए सबसे अच्छा विकल्प अक्सर वही होता है जो पहले से आपके पास मौजूद है। (Photo Source: Pexels)
डिजिटल माध्यमों के बढ़ते उपयोग के कारण कई लोग कम कागज छापने को बड़ी पर्यावरणीय उपलब्धि मानते हैं। हालांकि घरों और कार्यालयों में बिजली की अत्यधिक खपत, पुराने उपकरणों का इस्तेमाल और अनावश्यक एयर कंडीशनिंग का प्रभाव कई बार कागज बचाने से कहीं अधिक होता है। (Photo Source: Pexels)
प्लास्टिक स्ट्रॉ, चम्मच या प्लेटों की जगह सिंगल-यूज वाले बांस या कागज के विकल्पों का इस्तेमाल लोकप्रिय हो रहा है। लेकिन ये उत्पाद भी निर्माण और परिवहन के दौरान संसाधनों की खपत करते हैं। बार-बार इस्तेमाल होने वाले उत्पादों का चयन अधिक टिकाऊ समाधान माना जाता है। (Photo Source: Pexels)
रीसाइक्लिंग को अक्सर पर्यावरण की सभी समस्याओं का समाधान समझ लिया जाता है। जबकि सच्चाई यह है कि हर वस्तु को प्रभावी ढंग से रीसायकल नहीं किया जा सकता। इसके अलावा रीसाइक्लिंग प्रक्रिया में भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए कचरा कम पैदा करना और वस्तुओं का दोबारा उपयोग करना अधिक लाभकारी है। (Photo Source: Pexels)
दोबारा उपयोग योग्य पानी की बोतल रखना अच्छी आदत है, लेकिन यदि घर में पानी की बर्बादी जारी रहती है तो इसका सकारात्मक प्रभाव काफी कम हो सकता है। लंबे समय तक शॉवर लेना, नलों से रिसाव और अनावश्यक जल उपयोग पर्यावरण पर बड़ा असर डालते हैं। (Photo Source: Pexels)
कई लोग केवल एक दिन के सफाई अभियान में भाग लेकर पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने का एहसास करते हैं। ऐसे अभियान जागरूकता बढ़ाने में मदद करते हैं, लेकिन स्थायी बदलाव के लिए सालभर कचरा कम करने और जिम्मेदार उपभोग जैसी आदतों को अपनाना जरूरी है। (Photo Source: Pexels)
एक्सपर्ट्स का मानना है कि छोटी-छोटी प्रतीकात्मक गतिविधियों पर अत्यधिक ध्यान देने के बजाय ऊर्जा उपयोग, परिवहन, भोजन की बर्बादी और उपभोग संबंधी बड़े फैसलों पर ध्यान देना चाहिए। यही निर्णय किसी व्यक्ति के पर्यावरणीय प्रभाव को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। (Photo Source: Pexels)
पर्यावरण से जुड़े कई मिथक भी लोगों को भ्रमित करते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ लोग मानते हैं कि रीसाइक्लिंग अकेले ही पर्यावरण बचा सकती है, जबकि वास्तविकता में कम उपभोग और दोबारा उपयोग अधिक प्रभावी रणनीतियां हैं। इसी तरह कागज के बैग हमेशा प्लास्टिक से बेहतर हों, यह जरूरी नहीं है क्योंकि इनके उत्पादन में अधिक पानी और ऊर्जा लग सकती है। (Photo Source: Pexels)