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जलवायु परिवर्तन का संकट तेजी से गहराता जा रहा है, लेकिन दुनिया के कुछ शहर इस चुनौती से निपटने के लिए सिर्फ कदम नहीं उठा रहे, बल्कि नए-नए समाधान भी खोज रहे हैं। ये शहर दिखा रहे हैं कि मॉडर्न लाइफस्टाइल और पर्यावरण संरक्षण साथ-साथ चल सकते हैं। अर्थ डे 2026 के मौके पर आइए जानते हैं उन 10 शहरों के बारे में, जो शहरी स्थिरता (अर्बन सस्टेनेबिलिटी) में मिसाल बन चुके हैं। (Photo Source: Pexels)