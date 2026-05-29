World Digestive Health Day 2026: इम्यूनिटी और पाचन दोनों के लिए फायदेमंद हैं ये गट-फ्रेंडली फूड्स
Gut-Friendly Foods: फर्मेंटेड फूड्स में पाए जाने वाले अच्छे बैक्टीरिया आंतों में मौजूद माइक्रोबायोम को संतुलित रखने में मदद कर सकते हैं। इससे डाइजेशन बेहतर हो सकता है, पेट फूलने और कब्ज जैसी समस्याओं में राहत मिल सकती है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत हो सकती है।
आजकल ‘गट हेल्थ’ यानी आंतों की सेहत को लेकर लोगों में जागरूकता तेजी से बढ़ रही है। स्वस्थ पाचन तंत्र न सिर्फ खाने को सही तरीके से पचाने में मदद करता है, बल्कि इम्यूनिटी, एनर्जी लेवल और मूड को भी बेहतर बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। (Photo Source: Pexels)
वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे 2026 के मौके पर आइए जानते हैं ऐसे 7 फर्मेंटेड फूड्स के बारे में, जो प्राकृतिक रूप से गट हेल्थ को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। इन खाद्य पदार्थों में प्रोबायोटिक्स यानी अच्छे बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो आंतों के माइक्रोबायोम को संतुलित रखने में सहायक माने जाते हैं। (Photo Source: Pexels)
दही दही सबसे लोकप्रिय प्रोबायोटिक फूड्स में से एक है। इसमें मौजूद लाइव कल्चर्स अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं, जिससे पाचन बेहतर होता है। घर का बना ताजा दही ज्यादा फायदेमंद माना जाता है क्योंकि इसमें आमतौर पर एक्टिव कल्चर्स मौजूद रहते हैं और अतिरिक्त चीनी नहीं होती। (Photo Source: Pexels)
केफिर केफिर एक फर्मेंटेड मिल्क ड्रिंक है, जो दही जैसा होता है लेकिन इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी पतली होती है। इसमें कई तरह के लाभकारी बैक्टीरिया और यीस्ट पाए जाते हैं, जो गट हेल्थ के लिए बेहद फायदेमंद माने जाते हैं। इसे सीधे पी सकते हैं या स्मूदी में मिलाकर भी सेवन किया जा सकता है। (Photo Source: Pexels)
मिसो मिसो जापानी भोजन का अहम हिस्सा है और इसे फर्मेंटेड सोयाबीन से बनाया जाता है। इसका इस्तेमाल खासतौर पर सूप में किया जाता है। इसमें मौजूद प्रोबायोटिक्स नियमित सेवन के साथ पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं। (Photo Source: Pexels)
कॉम्बुचा कॉम्बुचा एक फिजी फर्मेंटेड टी ड्रिंक है, जो पिछले कुछ वर्षों में काफी लोकप्रिय हुई है। इसमें प्रोबायोटिक्स और ऑर्गेनिक एसिड्स पाए जाते हैं, जो डाइजेशन को सपोर्ट कर सकते हैं। हालांकि, इसमें शुगर की मात्रा हो सकती है, इसलिए इसे सीमित मात्रा में पीना बेहतर माना जाता है। (Photo Source: Pexels)
सॉकरक्रॉट सॉकरक्रॉट फर्मेंटेड कैबेज से तैयार किया जाता है। यह प्रोबायोटिक्स और विटामिन्स का अच्छा स्रोत माना जाता है। इसे साइड डिश या टॉपिंग के रूप में खाया जाता है और यह गट बैक्टीरिया डाइवर्सिटी को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। (Photo Source: Pexels)
किमची किमची कोरियन डिश है, जिसे पत्ता गोभी, मूली जैसी सब्जियों को फर्मेंट करके तैयार किया जाता है। यह प्रोबायोटिक्स, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होती है, जो पाचन को बेहतर बनाने और शरीर की ओवरऑल हेल्थ को सपोर्ट करने में मदद कर सकती है। (Photo Source: Pexels)
इडली और डोसा साउथ इंडियन फूड्स जैसे इडली और डोसा फर्मेंटेड राइस और लेंटिल बैटर से बनाए जाते हैं। पकाने के दौरान कुछ प्रोबायोटिक्स कम हो सकते हैं, लेकिन फर्मेंटेशन प्रोसेस इन्हें पचाने में आसान बना सकती है और गट हेल्थ के लिए फायदेमंद हो सकती है। (Photo Source: Pexels)