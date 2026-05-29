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वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे 2026 के मौके पर आइए जानते हैं ऐसे 7 फर्मेंटेड फूड्स के बारे में, जो प्राकृतिक रूप से गट हेल्थ को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। इन खाद्य पदार्थों में प्रोबायोटिक्स यानी अच्छे बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो आंतों के माइक्रोबायोम को संतुलित रखने में सहायक माने जाते हैं। (Photo Source: Pexels)