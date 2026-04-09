हींग, लौंग और केसर, क्यों होते हैं ये मसाले इतने महंगे, जानिए असली वजह
Expensive Spices: मसाले की कीमत कोई मार्केटिंग ट्रिक नहीं, बल्कि उनकी सीमित उपलब्धता, कठिन उत्पादन प्रक्रिया और भारी मेहनत का परिणाम है। आइए जानते हैं रसोई में इस्तेमाल होने वाले ऐसे कुछ मसालों के बारें जो काफी महंगे बिकते हैं।
मसाले सिर्फ खाने का स्वाद नहीं बढ़ाते, बल्कि इतिहास में इनकी कीमत सोने से भी ज्यादा आंकी गई है। आज भी कुछ मसाले इतने महंगे हैं कि उनकी कीमत सुनकर हैरानी होती है। इनकी ऊंची कीमत किसी मार्केटिंग ट्रिक का नतीजा नहीं, बल्कि सीमित उत्पादन, कठिन खेती और मेहनत से जुड़े प्रोसेस की वजह से होती है। आइए जानते हैं दुनिया के सबसे महंगे मसालों के बारे में। (Photo Source: Pexels)
हींग हींग एक पौधे के रेजिन (गोंद) से तैयार की जाती है। इसे निकालना बेहद मुश्किल और समय लेने वाला काम है। यह पौधा सीमित क्षेत्रों में ही उगता है, इसलिए इसकी उपलब्धता कम होती है। भारतीय किचन में हींग का खास महत्व है, साथ ही आयुर्वेद में भी इसका उपयोग किया जाता है। भारत में हींग की कीमत लगभग ₹100 से लेकर ₹35,000 प्रति किलोग्राम तक होती है। इसकी कीमत इसकी शुद्धता, स्रोत और फॉर्म (कच्ची या पाउडर) पर निर्भर करती है। (Photo Source: Pexels)
इलायची इलायची को ‘मसालों की रानी’ कहा जाता है। इसकी खुशबू और स्वाद इसे खास बनाते हैं। इसे उगाने के लिए खास तरह का नम और उष्णकटिबंधीय वातावरण चाहिए। साथ ही इसकी तुड़ाई (harvesting) हाथ से की जाती है, जिससे इसकी लागत बढ़ जाती है। इस समय भारत में इलायची की कीमत लगभग ₹2,850 प्रति किलोग्राम है। (Photo Source: Pexels)
दालचीनी खासतौर पर ‘सीलोन दालचीनी’ बहुत महंगी होती है। इसे पेड़ की छाल से बहुत सावधानी से निकाला जाता है। यह मुख्य रूप से श्रीलंका में उगती है। इसका हल्का और मीठा स्वाद इसे प्रीमियम बनाता है। दालचीनी की कीमत करीब ₹600 से लेकर ₹1,000–₹1,500 प्रति किलोग्राम तक होती है। (Photo Source: Pexels)
लौंग लौंग दरअसल सूखे फूलों की कलियां होती हैं। इन्हें सही समय पर तोड़ना बेहद जरूरी होता है, तभी इनमें सही स्वाद और सुगंध आती है। यह मुख्य रूप से इंडोनेशिया में उगाई जाती है और औषधीय गुणों के कारण भी इसकी मांग ज्यादा रहती है। अभी लौंग की कीमत लगभग ₹1,300 से ₹2,299 प्रति किलोग्राम के बीच है। (Photo Source: Pexels)
केसर केसर दुनिया का सबसे महंगा मसाला है, जिसकी कीमत कई बार सोने से भी ज्यादा होती है। यह Crocus फूल के बेहद नाजुक हिस्से से तैयार किया जाता है। एक किलो केसर बनाने के लिए लाखों फूलों की जरूरत होती है। इसकी तुड़ाई पूरी तरह हाथ से की जाती है और इसका सीजन भी बहुत छोटा होता है। 1 किलोग्राम केसर की कीमत करीब ₹3,00,000 तक पहुंच सकती है, जो इसे दुनिया का सबसे महंगा मसाला बनाती है। (Photo Source: Pexels)