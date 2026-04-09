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हींग

हींग एक पौधे के रेजिन (गोंद) से तैयार की जाती है। इसे निकालना बेहद मुश्किल और समय लेने वाला काम है। यह पौधा सीमित क्षेत्रों में ही उगता है, इसलिए इसकी उपलब्धता कम होती है। भारतीय किचन में हींग का खास महत्व है, साथ ही आयुर्वेद में भी इसका उपयोग किया जाता है। भारत में हींग की कीमत लगभग ₹100 से लेकर ₹35,000 प्रति किलोग्राम तक होती है। इसकी कीमत इसकी शुद्धता, स्रोत और फॉर्म (कच्ची या पाउडर) पर निर्भर करती है। (Photo Source: Pexels)