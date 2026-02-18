3 /10

क्यों खास है नींबू और शहद का यह मॉर्निंग रिचुअल

सदियों से नींबू और शहद का इस्तेमाल ट्रेडिशनल हेल्थ रूटीन में किया जाता रहा है। आयुर्वेद और नेचुरोपैथी में इसे पाचन सुधारने, शरीर को डिटॉक्स करने और मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाने के लिए उपयोगी माना जाता है। सुबह खाली पेट इसका सेवन करने से शरीर की डाइजेस्टिव प्रोसेस को धीरे-धीरे सक्रिय करने में मदद मिल सकती है। (Photo Source: Pexels)