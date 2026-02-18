सुबह 6 बजे नींबू-शहद पीने की आदत से क्या कम हो सकता है लिवर फैट, रिसर्च में सामने आई ये बात
Lemon and Honey Drink: नींबू-शहद का सुबह सेवन एक अच्छा स्वास्थ्य रूटीन हो सकता है, जो पाचन और ऊर्जा स्तर में सुधार ला सकता है। हालांकि, इसे किसी मेडिकल ट्रीटमेंट का विकल्प नहीं माना जाना चाहिए। चलिए जानते हैं इसे लेकर रिसर्चर्स और एक्सपर्ट्स ने क्या जानकारी दी है।
February 18, 2026 18:15 IST
आजकल हेल्थ और वेलनेस से जुड़े कई घरेलू नुस्खे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इन्हीं में से एक है सुबह खाली पेट नींबू और शहद का सेवन। कुछ रिसर्च और वेलनेस एक्सपर्ट्स का दावा है कि यह आदत लिवर हेल्थ को सपोर्ट कर सकती है और फैटी लिवर की स्थिति में सुधार करने में मदद कर सकती है। (Photo Source: Pexels)
Yale University की रिसर्च के अनुसार सुबह खाली पेट नींबू और शहद लेने से 21 दिनों में लीवर की चर्बी (Fatty Liver) घुल सकती है। कई लोग इसे सुबह 6 बजे लेने की सलाह दे रहे हैं। लेकिन क्या यह सच है? आइए विस्तार से समझते हैं। (Photo Source: Pexels)
क्यों खास है नींबू और शहद का यह मॉर्निंग रिचुअल सदियों से नींबू और शहद का इस्तेमाल ट्रेडिशनल हेल्थ रूटीन में किया जाता रहा है। आयुर्वेद और नेचुरोपैथी में इसे पाचन सुधारने, शरीर को डिटॉक्स करने और मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाने के लिए उपयोगी माना जाता है। सुबह खाली पेट इसका सेवन करने से शरीर की डाइजेस्टिव प्रोसेस को धीरे-धीरे सक्रिय करने में मदद मिल सकती है। (Photo Source: Pexels)
लिवर हेल्थ के लिए कैसे फायदेमंद हो सकता है 1. नींबू में मौजूद विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट नींबू विटामिन C और शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट का अच्छा स्रोत है। ये शरीर के नेचुरल डिटॉक्स सिस्टम को सपोर्ट करते हैं और सेल्स को नुकसान से बचाने में मदद करते हैं। इससे लिवर के बेहतर कार्य में सहायता मिल सकती है। (Photo Source: Pixabay)
2. शहद में पाए जाते हैं एंजाइम और पॉलीफेनॉल कच्चे शहद में नेचुरल एंजाइम और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो सूजन कम करने और डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। इससे लिवर पर पड़ने वाला एक्सेस प्रेशर कम हो सकता है। (Photo Source: Pexels)
खाली पेट लेने का क्या महत्व है सुबह खाली पेट नींबू और शहद लेने से पाचन तंत्र को सक्रिय करने में मदद मिलती है। यह बाइल (पित्त) के फ्लो को स्टिमुलेट कर सकता है, जो फैट के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे लिवर के कार्य को सपोर्ट मिल सकता है। (Photo Source: Pexels)
सुबह 6 बजे लेने की सलाह क्यों दी जाती है कुछ वेलनेस एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सुबह के समय शरीर की नेचुरल क्लीनिंग प्रोसेस अधिक एक्टिव होती है। इस समय नींबू और शहद लेने से शरीर को दिन की शुरुआत में एनर्जी और डाइजेशन में सहायता मिल सकती है। (Photo Source: Pexels)
नियमित सेवन से लोग क्या बदलाव महसूस करते हैं पेट फूलने की समस्या में कमी, पाचन में सुधार, सुबह अधिक ऊर्जा महसूस होना, और हेल्दी रूटीन बनाए रखने में आसानी। (Photo Source: Unsplash)
कैसे करें इसका सेवन एक गिलास गुनगुने पानी में आधे नींबू का रस मिलाएं। इसमें एक चम्मच कच्चा शहद डालें। इसे सुबह खाली पेट धीरे-धीरे पिएं। (Photo Source: Pexels)
यह इलाज नहीं, बल्कि हेल्दी आदत है यह समझना जरूरी है कि केवल नींबू और शहद लेने से फैटी लिवर पूरी तरह ठीक नहीं हो सकता। इसे किसी बीमारी का इलाज नहीं माना जाता, बल्कि यह एक हेल्दी लाइफस्टाइल का हिस्सा हो सकता है। लिवर हेल्थ सुधारने के लिए संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद और शराब व अधिक शुगर से बचना बेहद जरूरी है। (Photo Source: Pexels) (यह भी पढ़ें: फल सिर्फ खाएं नहीं, सही समय पर खाएं, जानिए सेहत से जुड़े 7 वैज्ञानिक फैक्ट्स)