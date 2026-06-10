1 /12

नेशनल बॉलपॉइंट पेन डे हर साल 10 जून को मनाया जाता है। यह दिन दुनिया के सबसे उपयोगी और लोकप्रिय लेखन उपकरणों में से एक, बॉलपॉइंट पेन, को समर्पित है। इस अवसर पर 10 जून 1943 को बॉलपॉइंट पेन के पेटेंट दाखिल किए जाने की ऐतिहासिक घटना को याद किया जाता है। आज डिजिटल युग में भी बॉलपॉइंट पेन हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बना हुआ है। (Photo Source: Pexels)