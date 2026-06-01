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ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स 2026 की थीम

वर्ष 2026 में इस दिवस की थीम ‘Together for Parents’ (माता-पिता के साथ मिलकर) रखी गई है। इस अवसर पर यूनिसेफ (UNICEF) ‘Becoming a Parent’ नामक वीडियो जारी करेगा, जिसमें दुनिया के विभिन्न देशों के माता-पिता अपने पालन-पोषण के अनुभवों और भावनात्मक सफर को शेयर करेंगे। इस पहल का उद्देश्य यह बताना है कि बच्चों को जीवन की मजबूत शुरुआत देने के लिए माता-पिता और देखभाल करने वालों को समय, सहयोग और समर्थन की आवश्यकता होती है। (Photo Source: Pexels)