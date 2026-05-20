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ज्यादा पानी जड़ों को करती हैं खराब

अक्सर लोग पौधों की झुकी हुई पत्तियों को पानी की कमी समझ लेते हैं। जबकि कई बार ऐसा ज्यादा पानी की वजह से भी होता है। जरूरत से ज्यादा पानी मिट्टी के भीतर मौजूद हवा की जगह भर देता है, जिससे जड़ों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। गर्मियों की नमी और गर्म वातावरण में यह समस्या और बढ़ जाती है। स्वस्थ जड़ों को जीवित रहने के लिए नमी के साथ ऑक्सीजन भी जरूरी होती है। (Photo Source: Pexels)