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आज समय में स्मार्टफोन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं। आज के समय में इसके बिना जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल है। स्मार्टफोन ने लोगों की जिंदगी को बेहद ही आसान बना दिया है। ऑनलाइन शॉपिंग, बैंकिंग, पेमेंट, पढ़ाई से लेकर अन्य कई चीजों को स्मार्टफोन में काफी आसान बना दिया है। लेकिन कई बार फोन चार्ज करते समय गर्म हो जाता है। ऐसे में लोगों को समझ नहीं आता कि इसके पीछे क्या समस्या है। चार्जिंग के दौरान फोन का थोड़ा गर्म होना सामान्य माना जाता है, लेकिन तापमान जरूरत से ज्यादा बढ़ने लगे तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। (Photo Source: Pexels)