Dimple Kapadia had fight with director for Sunny Deol: बॉलीवुड में बहुत से स्टार्स ऐसे हैं जिनकी आपसी बॉडिंब बहुत खास रही है। रेखा-अमिताभ (Rekha-Amitabh Bachchan) की तरह ही सनी देओल और डिंपल कपाड़िया की लव स्टोरी (Love Story) भी अधूरी रही है, लेकिन सनी-डिंपल ने इसे दोस्ती का नाम दिया था और अपनी दोस्ती के लिए इन स्टार्स ने कई बार फिल्म प्रोड्यूसर से लेकर डायरेक्टर तक से भिड़ जाते थे। एक बार डिंपल कपाड़िया अपने ही पिता चुन्नीलाल कपाड़िया (Chunni Lal Kapadia) और डायरेक्टर से भिड़ गई थीं। वजह थे सनी देओल। क्या था ये पूरा माजरा, आइए जानें।