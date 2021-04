1 / 10

SP Supremo Mulayam Singh Yadav and father of Akhilesh Yadav: सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के परिवार वाले उत्तर प्रदेश में होने जा रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव (UP Panchayat Chunav 2021) में नई आरक्षण नीति लागू होने से अब सैफई (Saifai) ब्लॉक प्रमुख सीट पर चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। सैफई ब्लॉक प्रमुख की सीट एससी महिला के लिए आरक्षित कर दी गई है, लेकिन एक समय ऐसा था जब सैफई वालों ने ‘नेताजी’ को एमएलए बनाने के लिए अन्न तक त्याग दिया था।