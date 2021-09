Battle of the pond of Bhadri princely state between Raja Bhaiya and Mayawati: मायावती के राज में राजा भैया यूपी के करीब 7 से अधिक जेलों में ट्रांसफर होते रहे और उनपर पोटा के तहत कार्रवाई की गई थी, क्योंकि उनके किले से एके-47 मिला था। जेल भेजने के बाद भी मायावती शांत नहीं हुईं। राजा भैया के भदरी रियासत और धन पर भी मायावती की नजर थी और उन्होंने उसे सरकारी नियमों के अनुसार हथिया लिया, लेकिन सियासी दांवपेंच का खेल यही खत्म नहीं हुआ, जब राजा भैया जेल से छूटे तब क्या कुछ हुआ चलिए जानें।