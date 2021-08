1 / 9

Esha Deol daughter of Hema Malini Dharmendra opened the secrets of her heart: धर्मेंद्र की चार बेटियां हैं। पहली पत्नी प्रकाश से दो और दूसरी पत्नी हेमा मालिनी से दो। धर्मेंद्र भले ही अपनी चारों बेटियों से बेहद करीब हों, लेकिन उनकी सबसे चहेती बेटी ईशा देओल ने कुछ ऐसा कहा, जिसे सुनकर आप भी दंद रह जाएंगे। हेमा मालिनी की बड़ी बेटी और सनी देओल के स्टेप सिस्टर ईशा देओल ने बॉलीवुड में कमबैक पर अपने दिल की कई बातें शेयर कीं। सनी देओल से 26 साल छोटी ईशा अब अपने प्रोडक्शन हाउस के तहत फिल्म प्रोड्यूस कर चुकी हैं।