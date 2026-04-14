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प्रकृति को चलने के लिए किसी ध्यान या शोर की जरूरत नहीं होती। वह चुपचाप, बिना रुके अपना काम करती रहती है। मधुमक्खियां परागण करती हैं, पेड़ सांस लेते हैं, समुद्र ऑक्सीजन बनाते हैं, और हमें इसका एहसास भी नहीं होता। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी जिन चीजों पर निर्भर है, उनमें से ज्यादातर ऐसे प्राकृतिक प्रक्रियाओं से आती हैं जिन्हें हम कभी नोटिस ही नहीं करते। (Photo Source: Pexels)