प्रकृति का साइलेंट वर्क जिन पर टिकी है पूरी दुनिया, जानिए धरती को संतुलित रखने वाले नेचर के छुपे हुए प्रोसेस
Nature’s Invisible Work: प्रकृति की ये सभी प्रक्रियाएं बिना किसी शोर-शराबे के लगातार चलती रहती हैं। हम इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही प्रक्रियाएं जीवन को संभव बनाती हैं। इसलिए जरूरी है कि हम प्रकृति को समझें, उसकी कद्र करें और उसे नुकसान पहुंचाने से बचें।
प्रकृति को चलने के लिए किसी ध्यान या शोर की जरूरत नहीं होती। वह चुपचाप, बिना रुके अपना काम करती रहती है। मधुमक्खियां परागण करती हैं, पेड़ सांस लेते हैं, समुद्र ऑक्सीजन बनाते हैं, और हमें इसका एहसास भी नहीं होता। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी जिन चीजों पर निर्भर है, उनमें से ज्यादातर ऐसे प्राकृतिक प्रक्रियाओं से आती हैं जिन्हें हम कभी नोटिस ही नहीं करते। (Photo Source: Pexels)
मधुमक्खियों द्वारा परागण मधुमक्खियां फूलों के बीच पराग का आदान-प्रदान करती हैं, जिससे पौधे फल और बीज बना पाते हैं। यह प्रक्रिया पूरी फूड चेन के लिए बेहद जरूरी है। अगर परागण न हो, तो फसलें और फल उत्पादन बुरी तरह प्रभावित हो सकते हैं। (Photo Source: Pexels)
हवा द्वारा बीजों का फैलाव हवा बीजों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाती है। इससे नए-नए क्षेत्रों में पेड़-पौधे उगते हैं और जंगल फैलते हैं। यह पूरी प्रक्रिया बिना किसी मानव हस्तक्षेप के होती है। (Photo Source: Pexels)
पेड़ों द्वारा हवा की सफाई पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके ऑक्सीजन छोड़ते हैं। यह गैसों का संतुलन बनाए रखने में मदद करता है, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए बेहद आवश्यक है। (Photo Source: Pexels)
मिट्टी के सूक्ष्मजीवों का काम मिट्टी में मौजूद छोटे-छोटे जीव यानी माइक्रोऑर्गेनिज्म मृत पौधों और जीवों को विघटित करते हैं। इससे पोषक तत्व दोबारा मिट्टी में मिलते हैं, जो पौधों की वृद्धि में मदद करते हैं। (Photo Source: Pexels)
समुद्र द्वारा ऑक्सीजन का उत्पादन अक्सर लोग सोचते हैं कि ऑक्सीजन केवल पेड़ों से आती है, लेकिन सच्चाई यह है कि समुद्र में मौजूद फाइटोप्लैंकटन पृथ्वी की बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन बनाते हैं, कई बार जंगलों से भी ज्यादा। (Photo Source: Pexels)
पक्षियों द्वारा कीट नियंत्रण पक्षी प्राकृतिक रूप से कीड़ों की संख्या को नियंत्रित करते हैं। इससे फसलों की रक्षा होती है और कीटनाशकों की जरूरत कम पड़ती है। (Photo Source: Pexels)
जंगलों द्वारा बारिश का निर्माण पेड़ ट्रांसपिरेशन के जरिए हवा में नमी छोड़ते हैं, जिससे बादल बनते हैं और बारिश होती है। इस तरह जंगल खुद ही अपने लिए बारिश का चक्र बनाए रखते हैं। (Photo Source: Pexels)