अगर निगल लिए सूरजमुखी के बीज के छिलके तो शरीर में क्या होता है, डाइटिशियन ने बताया सच
सूरजमुखी के बीज स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकते हैं, लेकिन उनके छिलके खाने से बचना चाहिए। थोड़ी मात्रा में निगले गए छिलके आमतौर पर गंभीर नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन अधिक मात्रा में सेवन पाचन संबंधी समस्याएं और आंतों में रुकावट जैसी परेशानियां पैदा कर सकता है।
सूरजमुखी के बीज (Sunflower Seeds) एक लोकप्रिय और पौष्टिक स्नैक हैं, लेकिन क्या इनके छिलके खाना सुरक्षित है? कई बार लोग अनजाने में सूरजमुखी के बीज के साथ उसके छिलके भी निगल लेते हैं। हालांकि ये जहरीले नहीं होते, लेकिन पाचन तंत्र के लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि सूरजमुखी के बीज के छिलके खाने से शरीर पर क्या असर पड़ता है। (Photo Source: Pexels)
क्या सूरजमुखी के छिलके नुकसानदायक होते हैं? आकाश हेल्थकेयर की हेड ऑफ डाइटेटिक्स, डाइटिशियन गिन्नी कालरा के अनुसार, सूरजमुखी के छिलके जहरीले नहीं होते, लेकिन इन्हें पचाने के लिए हमारा शरीर बना ही नहीं है। ये बेहद सख्त और रेशेदार (फाइबरयुक्त) होते हैं, इसलिए पाचन तंत्र इन्हें आसानी से तोड़ नहीं पाता। (Photo Source: Pexels)
कम मात्रा में खाए गए छिलके आमतौर पर मल के साथ बाहर निकल सकते हैं, लेकिन उनकी खुरदरी और नुकीली बनावट पेट और आंतों में जलन पैदा कर सकती है। (Photo Source: Pexels)
ज्यादा मात्रा में छिलके खाने पर क्या हो सकता है? यदि कोई व्यक्ति बड़ी मात्रा में सूरजमुखी के छिलके खा लेता है, तो समस्या गंभीर हो सकती है। ये छिलके पाचन तंत्र में जमा होकर एक गुच्छे की तरह बन सकते हैं, जिससे पेट या आंतों में रुकावट (ब्लॉकेज) होने का खतरा बढ़ जाता है। विशेष रूप से बच्चों में यह जोखिम अधिक हो सकता है। (Photo Source: Pexels)
संभावित लक्षण पेट दर्द, कब्ज, मल त्याग में कठिनाई, पेट में भारीपन या असहजता, और गंभीर मामलों में उल्टी। हालांकि अधिकांश हल्के लक्षण समय के साथ अपने आप ठीक हो जाते हैं, लेकिन लगातार दर्द या परेशानी होने पर डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है। (Photo Source: Pexels)
क्या लंबे समय तक छिलके खाना आंतों को नुकसान पहुंचा सकता है? एक्सपर्ट्स के अनुसार, नियमित रूप से सूरजमुखी के छिलके खाना बिल्कुल भी उचित नहीं है। बार-बार इनके सेवन से आंतों की भीतरी परत पर लगातार घर्षण और जलन हो सकती है। समय के साथ यह समस्या पुरानी कब्ज, बवासीर (Hemorrhoids), और एनल फिशर (Anal Fissure) जैसी स्थितियों को बढ़ा सकती है। हालांकि यह नुकसान किसी विषैले तत्व के कारण नहीं, बल्कि छिलकों की खराब पाचन क्षमता और उनकी कठोर बनावट की वजह से होता है। (Photo Source: Pexels)
सूरजमुखी के बीज खाने का सही तरीका क्या है? डाइटिशियन गिन्नी कालरा के मुताबिक, सूरजमुखी के बीज खाते समय हमेशा बाहरी छिलके को अलग कर देना चाहिए और केवल अंदर मौजूद बीज का सेवन करना चाहिए। छिलके को फेंक देना ही सबसे सुरक्षित विकल्प है। (Photo Source: Pexels)
यदि गलती से कुछ छिलके निगल लिए जाएं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि लगातार पेट दर्द, उल्टी, मल त्याग न होना, और पेट में गंभीर सूजन जैसे लक्षण दिखाई दें, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। (Photo Source: Pexels)
(डिस्क्लेमर: यह लेख एक्सपर्ट्स द्वारा दी गई जानकारी और सार्वजनिक स्रोतों पर आधारित है। किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या या लक्षण के लिए डॉक्टर या योग्य स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें।) (यह भी पढ़ें: कुछ अलग खाने का है मन? ट्राई करें साउथ इंडियन रॉ मैंगो राइस रेसिपी)