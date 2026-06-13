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क्या लंबे समय तक छिलके खाना आंतों को नुकसान पहुंचा सकता है?

एक्सपर्ट्स के अनुसार, नियमित रूप से सूरजमुखी के छिलके खाना बिल्कुल भी उचित नहीं है। बार-बार इनके सेवन से आंतों की भीतरी परत पर लगातार घर्षण और जलन हो सकती है। समय के साथ यह समस्या पुरानी कब्ज, बवासीर (Hemorrhoids), और एनल फिशर (Anal Fissure) जैसी स्थितियों को बढ़ा सकती है। हालांकि यह नुकसान किसी विषैले तत्व के कारण नहीं, बल्कि छिलकों की खराब पाचन क्षमता और उनकी कठोर बनावट की वजह से होता है। (Photo Source: Pexels)