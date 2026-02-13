कहीं खरीदते हैं पालतू जानवरों के लिए ज्वेलरी, तो कही खुद को फूल भेजती हैं महिलाएं, जानिए दुनिया भर की अजीब वैलेंटाइन डे ट्रेडिशन
Valentine’s Day Facts: 14 फरवरी के पीछे कई रोचक परंपराएं, अजीबोगरीब मान्यताएं और दिलचस्प तथ्य छिपे हुए हैं, जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। आइए जानते हैं वैलेंटाइन डे से जुड़े कुछ ऐसे रोचक तथ्यों के बारे में।
Updated: February 13, 2026 12:26 IST
वैलेंटाइन डे सिर्फ गुलाब और चॉकलेट तक सीमित नहीं है। हर साल 14 फरवरी को मनाया जाने वाला यह दिन प्यार, परंपराओं और दिलचस्प किस्सों से भरा हुआ है। इसके पीछे कई अनोखी मान्यताएं, मजेदार आंकड़े और दुनिया भर की अलग-अलग परंपराएं छिपी हैं। आइए जानते हैं वैलेंटाइन डे से जुड़े कुछ ऐसे रोचक तथ्य, जो आपको चौंका सकते हैं। (Photo Source: Pexels)
प्याज से होता था भविष्य के प्रेमी का अंदाजा जर्मनी के कुछ हिस्सों में लड़कियां अलग-अलग पुरुषों के नाम लिखकर प्याज लगाती थीं। माना जाता था कि जिस नाम वाला प्याज सबसे पहले अंकुरित होगा, वही उनका भविष्य का प्रेमी होगा। यह परंपरा प्यार और किस्मत को जोड़कर देखने की एक दिलचस्प मिसाल है। (Photo Source: Pexels)
सबसे ज्यादा कार्ड किसे मिलते हैं? आमतौर पर लोग सोचते हैं कि प्रेमी-प्रेमिका को सबसे ज्यादा वैलेंटाइन कार्ड मिलते होंगे, लेकिन आंकड़े कुछ और बताते हैं। सबसे ज्यादा वैलेंटाइन कार्ड टीचर्स को मिलते हैं। इसके बाद बच्चों, माताओं, पत्नियों और फिर प्रेमी-प्रेमिकाओं का नंबर आता है। (Photo Source: Pexels)
कई महिलाएं खुद को ही भेजती हैं फूल लगभग 15% अमेरिकी महिलाएं वैलेंटाइन डे पर खुद को फूल भेजती हैं। इसका मकसद कभी खुद को खुश करना होता है तो कभी सोशल इमेज बनाए रखना। यह दर्शाता है कि सेल्फ-लव भी इस दिन का एक अहम हिस्सा बन चुका है। (Photo Source: Pexels)
एक्स के नाम पर कॉकरोच! दुनियाभर में मौजूद कुछ चिड़ियाघरों, जैसे- सैन एंटोनियो ज़ू, ब्रुकफील्ड ज़ू (शिकागो) और बर्मिंघम ज़ू में लोग अपने एक्स-पार्टनर के नाम पर कॉकरोच का नाम रख सकते हैं। यह एक तरह का फंडरेजर होता है, जिसमें लोग मजाकिया अंदाज में अपने टूटे रिश्ते का ‘जश्न’ मनाते हैं। (Photo Source: Pexels)
पालतू जानवर भी नहीं हैं पीछे नेशनल रिटेल फेडरेशन (NRF) के अनुसार, करीब 60 लाख लोग वैलेंटाइन डे पर अपने पालतू जानवरों के लिए ज्वेलरी खरीदते हैं। इससे पता चलता है कि प्यार सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं है। (Photo Source: Pexels)
जूलियट को हजारों खत इटली के शहर Verona में हर साल हजारों पत्र ‘जूलियट’ के नाम भेजे जाते हैं। यह परंपरा Juliet के किरदार से जुड़ी है, जो William Shakespeare के फेमस ड्रामा ‘Romeo and Juliet’ का हिस्सा है। यहां वॉलंटियर्स की एक टीम इन पत्रों का जवाब भी देती है। (Photo Source: Pexels)
एक किस से पूरे साल की खुशकिस्मती पुरानी मान्यता के अनुसार, वैलेंटाइन डे पर लिया गया एक किस पूरे साल के लिए सौभाग्य लेकर आता है। हालांकि आज यह सिर्फ एक रोमांटिक विश्वास रह गया है। (Photo Source: Pexels)
हर साल उगाए जाते हैं करोड़ों गुलाब सोसाइटी ऑफ अमेरिकन फ्लोरिस्ट्स (SAF) के अनुसार, वैलेंटाइन डे के लिए हर साल करीब 25 करोड़ से ज्यादा गुलाब खास तौर पर उगाए जाते हैं। लाल गुलाब को प्रेम का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसकी मांग सबसे ज्यादा रहती है। (Photo Source: Pexels)
वैलेंटाइन के बाद बढ़ते हैं ब्रेकअप कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी और गॉटमैन इन्स्टिट्यूट जैसे संस्थानों के एक्सपर्ट्स के अनुसार, आंकड़े बताते हैं कि वैलेंटाइन डे के तुरंत बाद ब्रेकअप के मामले बढ़ जाते हैं। इसकी वजह अक्सर अधूरी उम्मीदें और रिश्तों में छिपी डिशसेटिस्फेक्शन होती हैं। (Photo Source: Pexels)