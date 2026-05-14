रोज की साधारण इडली से हटकर बनाएं ये 10 हेल्दी वैरायटी, रखेंगी आपको फिट और बच्चों को भी आएंगी पसंद
Healthy Idli Recipes: अगर आप अपने रोजाना के नाश्ते को हेल्दी और दिलचस्प बनाना चाहते हैं, तो इन अलग-अलग तरह की इडली रेसिपीज को जरूर ट्राई करें। स्वाद और सेहत का यह शानदार कॉम्बिनेशन पूरे परिवार को पसंद आएगा।
इडली भारतीय नाश्ते का एक ऐसा पारंपरिक व्यंजन है, जो स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद माना जाता है। स्टीम में पकाई जाने वाली इडली हल्की, सुपाच्य और पोषक तत्वों से भरपूर होती है। अगर आप रोज एक ही तरह की साधारण इडली खाकर बोर हो चुके हैं, तो अब समय है कुछ हेल्दी और टेस्टी वैरायटीज ट्राई करने का। रागी से लेकर क्विनोआ और पालक तक, ये हेल्दी इडली रेसिपीज़ आपके नाश्ते को और भी पौष्टिक बना सकती हैं। आइए जानते हैं 10 हेल्दी इडली रेसिपीज के बारे में जिन्हें आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। (Photo Source: Pexels)
रागी इडली रागी इडली फिंगर मिलेट यानी रागी से बनाई जाती है, जो कैल्शियम, आयरन और फाइबर से भरपूर होती है। इसका हल्का मिट्टी जैसा स्वाद नारियल की चटनी के साथ बेहद अच्छा लगता है। वजन कम करने वालों के लिए यह एक बेहतरीन विकल्प है क्योंकि इसे खाने के बाद लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस होता है। (Photo Source: Pexels)
ओट्स इडली ओट्स इडली एक क्विक और हेल्दी ब्रेकफास्ट ऑप्शन है। इसे भुने हुए ओट्स, दही और सब्जियों के साथ तैयार किया जाता है। फाइबर से भरपूर होने के कारण यह पाचन को बेहतर बनाने और दिल को स्वस्थ रखने में मदद करती है। इसकी मुलायम बनावट और हल्का स्वाद इसे रोजाना खाने के लिए परफेक्ट बनाते हैं। (Photo Source: Pexels)
वेजिटेबल इडली गाजर, मटर, बीन्स और शिमला मिर्च जैसी सब्जियों से बनी वेजिटेबल इडली रंग-बिरंगी, पौष्टिक और स्वादिष्ट होती है। इसमें मौजूद विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट शरीर को जरूरी पोषण देते हैं। बच्चों और सब्जियां न खाने वालों के लिए यह एक शानदार विकल्प हो सकती है। (Photo Source: Pexels)
क्विनोआ इडली क्विनोआ इडली पारंपरिक इडली बैटर में क्विनोआ मिलाकर बनाई जाती है। यह प्रोटीन और अमीनो एसिड से भरपूर होती है और ग्लूटेन-फ्री भी होती है। आसानी से पचने वाली यह इडली मसल्स हेल्थ को सपोर्ट करती है और साउथ इंडियन खाने को मॉडर्न ट्विस्ट देती है। (Photo Source: Pexels)
चुकंदर इडली गुलाबी रंग की चुकंदर इडली देखने में आकर्षक होने के साथ-साथ आयरन, फोलेट और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होती है। चुकंदर की प्राकृतिक मिठास इसका स्वाद और भी बढ़ा देती है। यह बच्चों को सब्जियां खिलाने का एक क्रिएटिव तरीका भी है। (Photo Source: Pexels)
मूंग दाल इडली पीली मूंग दाल से बनी यह इडली प्रोटीन से भरपूर और पेट के लिए हल्की होती है। लो-कार्ब डाइट फॉलो करने वालों के लिए यह एक बेहतरीन ब्रेकफास्ट ऑप्शन है। इसकी फूली हुई बनावट और हल्का स्वाद मसालेदार चटनी और गर्म सांभर के साथ बेहद स्वादिष्ट लगता है। (Photo Source: Pexels)
ब्राउन राइस इडली ब्राउन राइस इडली में सामान्य चावल की तुलना में अधिक फाइबर और पोषक तत्व पाए जाते हैं। यह पाचन को बेहतर बनाती है और शरीर को लंबे समय तक ऊर्जा देती है। हेल्दी ग्रेन्स अपनाने वालों के लिए यह इडली एक अच्छा विकल्प है। (Photo Source: Pexels)
पालक इडली पालक इडली आयरन, विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होती है। पालक की प्यूरी मिलाने से इसका रंग हरा और स्वाद बेहद खास हो जाता है। यह इडली पोषण बढ़ाने के साथ-साथ नाश्ते को हल्का और स्वादिष्ट बनाए रखती है। (Photo Source: Pexels)
मिलेट इडली फॉक्सटेल या बार्नयार्ड मिलेट जैसे अनाजों से बनने वाली मिलेट इडली डायबिटीज मरीजों के लिए भी अच्छी मानी जाती है। इसमें मौजूद फाइबर और मिनरल्स पाचन तंत्र को मजबूत बनाते हैं और ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। इसका हल्का नट्टी फ्लेवर इसे और भी स्वादिष्ट बनाता है। (Photo Source: Pexels)