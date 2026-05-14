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इडली भारतीय नाश्ते का एक ऐसा पारंपरिक व्यंजन है, जो स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद माना जाता है। स्टीम में पकाई जाने वाली इडली हल्की, सुपाच्य और पोषक तत्वों से भरपूर होती है। अगर आप रोज एक ही तरह की साधारण इडली खाकर बोर हो चुके हैं, तो अब समय है कुछ हेल्दी और टेस्टी वैरायटीज ट्राई करने का। रागी से लेकर क्विनोआ और पालक तक, ये हेल्दी इडली रेसिपीज़ आपके नाश्ते को और भी पौष्टिक बना सकती हैं। आइए जानते हैं 10 हेल्दी इडली रेसिपीज के बारे में जिन्हें आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। (Photo Source: Pexels)