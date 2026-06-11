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यूरोप की स्पा संस्कृति ने बढ़ाई लोकप्रियता

14वीं से 18वीं शताब्दी के बीच यूरोप में स्पा संस्कृति का तेजी से विकास हुआ। अमीर और प्रभावशाली लोग खनिज जल वाले स्पा शहरों में स्वास्थ्य लाभ के लिए जाते थे। इसी दौरान कांच बनाने की तकनीक सस्ती और सुलभ हुई, जिससे स्पा के पानी को बोतलों में भरकर दूर-दूर तक भेजा जाने लगा। यही आधुनिक बोतलबंद पानी उद्योग की नींव साबित हुई। (Photo Source: Pexels)