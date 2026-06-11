कभी दवा की तरह बिकता था बोतलबंद पानी, जानिए इसका दिलचस्प इतिहास और कब हुई इसकी शुरुआत
बोतलबंद पानी के सबसे पुराने प्रमाण प्राचीन रोमन साम्राज्य में मिलते हैं। उस समय लोग नेचुरल मिनरल वाटर को मिट्टी के बर्तनों में भरकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते थे। भारत में बोतलबंद पानी उद्योग को 1990 के दशक के अंत में बड़ी गति मिली। आज भारत दुनिया के सबसे बड़े बोतलबंद…
आज बोतलबंद पानी (Bottled Water) दुनिया भर में अरबों डॉलर का उद्योग बन चुका है। लोग यात्रा, कार्यालय, स्कूल और सार्वजनिक स्थानों पर पैकेज्ड पानी का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि, बहुत कम लोग जानते हैं कि बोतलबंद पानी का इतिहास हजारों साल पुराना है। प्राचीन रोमन साम्राज्य से लेकर आधुनिक प्लास्टिक की बोतलों तक, बोतलबंद पानी ने एक लंबा और रोचक सफर तय किया है। (Photo Source: Pexels)
प्राचीन रोम से हुई शुरुआत बोतलबंद पानी के सबसे पुराने प्रमाण रोमन साम्राज्य में मिलते हैं। उस समय लोग प्राकृतिक खनिज जल (Mineral Water) को मिट्टी के बर्तनों और विशेष पात्रों में भरकर दूर-दराज के इलाकों तक पहुंचाते थे। रोमन लोगों का मानना था कि खनिज जल में विशेष गुण होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं। (Photo Source: Pexels)
पवित्र कुओं और धार्मिक मान्यताओं का प्रभाव पांचवीं शताब्दी के आसपास यूरोप और मध्य-पूर्व के कई क्षेत्रों में पवित्र कुओं (Holy Wells) का महत्व बढ़ा। तीर्थयात्री इन कुओं का जल विशेष फ्लास्क में भरकर अपने घर ले जाते थे। माना जाता था कि यह पानी रोगों को दूर करने और आध्यात्मिक लाभ देने में मदद करता है। (Photo Source: Pexels)
यूरोप की स्पा संस्कृति ने बढ़ाई लोकप्रियता 14वीं से 18वीं शताब्दी के बीच यूरोप में स्पा संस्कृति का तेजी से विकास हुआ। अमीर और प्रभावशाली लोग खनिज जल वाले स्पा शहरों में स्वास्थ्य लाभ के लिए जाते थे। इसी दौरान कांच बनाने की तकनीक सस्ती और सुलभ हुई, जिससे स्पा के पानी को बोतलों में भरकर दूर-दूर तक भेजा जाने लगा। यही आधुनिक बोतलबंद पानी उद्योग की नींव साबित हुई। (Photo Source: Pexels)
ब्रिटेन में शुरू हुई कमर्शियल बॉटलिंग वर्ष 1622 में इंग्लैंड के होली वेल (Holy Well) में पहली बार व्यावसायिक स्तर पर पानी को बोतलों में भरने का कार्य शुरू हुआ। इसके बाद ब्रिस्टल के हॉटवेल्स स्पा का पानी ‘ब्रिस्टल वॉटर’ नाम से इंग्लैंड ही नहीं बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में भेजा जाने लगा। (Photo Source: Pexels)
अमेरिका में बोतलबंद पानी का आगमन अमेरिका में बोतलबंद पानी का पहला प्रमुख व्यवसाय 1767 में बोस्टन स्थित जैक्सन स्पा से शुरू हुआ। उस समय खनिज जल को स्वास्थ्यवर्धक माना जाता था और इसे कई बीमारियों के उपचार के रूप में बेचा जाता था। अमेरिका के प्रमुख नेताओं जैसे थॉमस जेफरसन और जॉर्ज वॉशिंगटन भी ऐसे स्पा केंद्रों में जाते थे। (Photo Source: Pexels)
कभी दवा के रूप में बिकता था पानी 18वीं, 19वीं और 20वीं सदी के शुरुआती वर्षों में बोतलबंद पानी को सामान्य पेय पदार्थ नहीं बल्कि औषधीय उत्पाद माना जाता था। फार्मेसियों में मिनरल वॉटर बेचा जाता था और दावा किया जाता था कि यह पाचन सुधारने, शरीर को स्वस्थ रखने और कई रोगों से बचाने में मदद करता है। (Photo Source: Pexels)
कार्बोनेटेड पानी और विज्ञान का योगदान प्राकृतिक खनिज जल की लोकप्रियता बढ़ने के साथ वैज्ञानिकों ने कृत्रिम रूप से वैसा ही पानी तैयार करने की कोशिश शुरू की। वर्ष 1809 में जोसेफ हॉकिन्स को कृत्रिम मिनरल वॉटर बनाने का पहला अमेरिकी पेटेंट मिला। इसी दौरान वैज्ञानिक जोसेफ प्रीस्टली ने पानी में कार्बन डाइऑक्साइड घोलने की तकनीक विकसित की, जिसने आगे चलकर कार्बोनेटेड पेय उद्योग की नींव रखी। (Photo Source: Pexels)
क्यों बढ़ी बोतलबंद पानी की मांग? 19वीं शताब्दी में कई शहरों की जल आपूर्ति व्यवस्था पर्याप्त सुरक्षित नहीं थी। हैजा (Cholera) और टाइफाइड जैसी बीमारियां दूषित पानी के कारण फैलती थीं। ऐसे में लोगों ने बोतलबंद पानी को अधिक सुरक्षित विकल्प के रूप में अपनाना शुरू किया। वर्ष 1850 तक अमेरिका के साराटोगा स्प्रिंग्स जैसे ब्रांड हर साल लाखों बोतलें बेच रहे थे। (Photo Source: Pexels)
क्लोरीनेशन के बाद घटी मांग 20वीं सदी की शुरुआत में नगर निगमों ने पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीनीकरण (Chlorination) की प्रक्रिया अपनाई। इससे सार्वजनिक जल आपूर्ति अधिक सुरक्षित हो गई और अमेरिका में बोतलबंद पानी की मांग कुछ समय के लिए कम हो गई। हालांकि, यूरोप में इसकी लोकप्रियता बनी रही। (Photo Source: Pexels)
पेरियर ने बदली तस्वीर आधुनिक बोतलबंद पानी उद्योग को नई पहचान 1970 के दशक में मिली। फ्रांस के प्रसिद्ध ब्रांड पेरियर (Perrier) ने अमेरिका में बड़े पैमाने पर विज्ञापन अभियान शुरू किया। कंपनी ने बोतलबंद पानी को स्वास्थ्य, फिटनेस और मॉडर्न लाइफस्टाइल से जोड़ा। इसके बाद पैकेज्ड वाटर का बाजार तेजी से बढ़ने लगा। (Photo Source: Pexels)
प्लास्टिक बोतलों का दौर वर्ष 1973 में ड्यूपॉन्ट के इंजीनियर नाथानियल वायथ ने पीईटी (PET) प्लास्टिक बोतल का पेटेंट कराया। यह बोतल हल्की, मजबूत और कार्बोनेटेड पेय के दबाव को सहने में सक्षम थी। धीरे-धीरे प्लास्टिक ने कांच की बोतलों की जगह ले ली और बोतलबंद पानी का उत्पादन व वितरण और आसान हो गया। (Photo Source: Pexels)
भारत में कैसे बढ़ा बोतलबंद पानी का बाजार? भारत में 1990 के दशक के अंत में पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर उद्योग ने तेजी से विकास किया। बिसलेरी के विस्तार और बड़े पैमाने पर विज्ञापनों ने लोगों के बीच यह धारणा मजबूत की कि बोतलबंद पानी अधिक शुद्ध और सुरक्षित होता है। इसके बाद कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कंपनियां इस बाजार में उतर आईं। (Photo Source: Pexels)
पर्यावरणीय चिंताएं भी बढ़ीं बोतलबंद पानी की बढ़ती खपत के साथ प्लास्टिक कचरे की समस्या भी बढ़ी है। प्लास्टिक बोतलों के उत्पादन और निपटान से पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण और प्लास्टिक अपशिष्ट को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच कई कंपनियां अधिक टिकाऊ पैकेजिंग विकल्पों की ओर बढ़ रही हैं। भारत के सिक्किम राज्य ने 2016 में सरकारी बैठकों और कार्यक्रमों में प्लास्टिक पानी की बोतलों के उपयोग पर प्रतिबंध भी लगाया था। (Photo Source: Pexels) (यह भी पढ़ें: क्या है बिस्किट का मतलब, दुनिया भर में कैसे हुई इसकी शुरुआत, जानिए 2000 साल पुराना इतिहास)