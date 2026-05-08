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गर्मियों का मौसम आते ही ठंडी और स्वादिष्ट ड्रिंक्स की याद आने लगती है। आम चॉकलेट और वनीला शेक से आगे बढ़कर दुनिया के अलग-अलग देशों में ऐसे अनोखे शेक मिलते हैं, जिनका स्वाद और अंदाज दोनों खास होते हैं। कहीं फलों की ताजगी है तो कहीं मिठास से भरी क्रीमी ड्रिंक्स। आइए जानते हैं दुनिया भर के कुछ खास शेक्स के बारे में जिन्हें इस समर सीजन जरूर ट्राई करना चाहिए। (Photo Source: Pexels)