सिर्फ चॉकलेट नहीं, दुनिया में मिलते हैं ऐसे अनोखे शेक्स, इस गर्मी में जरूर करें ट्राई
ये शेक्स सिर्फ स्वाद ही नहीं बल्कि अलग-अलग देशों की फूड कल्चर का भी अनुभव कराते हैं। कुछ ड्रिंक्स ऊर्जा देती हैं तो कुछ शरीर को ठंडक पहुंचाती हैं। अगर आप इस गर्मी कुछ नया और अलग ट्राई करना चाहते हैं, तो ये इंटरनेशनल शेक्स आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकते हैं।
गर्मियों का मौसम आते ही ठंडी और स्वादिष्ट ड्रिंक्स की याद आने लगती है। आम चॉकलेट और वनीला शेक से आगे बढ़कर दुनिया के अलग-अलग देशों में ऐसे अनोखे शेक मिलते हैं, जिनका स्वाद और अंदाज दोनों खास होते हैं। कहीं फलों की ताजगी है तो कहीं मिठास से भरी क्रीमी ड्रिंक्स। आइए जानते हैं दुनिया भर के कुछ खास शेक्स के बारे में जिन्हें इस समर सीजन जरूर ट्राई करना चाहिए। (Photo Source: Pexels)
Avocado Shake एवोकाडो शेक सुनने में भले अलग लगे, लेकिन इसका स्वाद बेहद क्रीमी और रिच होता है। एवोकाडो को कंडेंस्ड मिल्क के साथ ब्लेंड कर तैयार किया जाता है। यह हल्की मिठास के साथ काफी स्मूद और पेट भरने वाला शेक है। (Photo Source: Unsplash)
Batido बैटिडो एक ट्रॉपिकल फ्रूट शेक है, जो दूध या पानी के साथ ब्लेंड किया जाता है। इसमें पपीता, अमरूद और केला जैसे फलों का इस्तेमाल होता है। इसका स्वाद बेहद फ्रेश और हल्का होता है, जो गर्मियों के लिए परफेक्ट माना जाता है। (Photo Source: Pexels)
Chicha de Avena कोलंबिया और वेनेजुएला में लोकप्रिय यह ड्रिंक ओट्स से बनाई जाती है। हल्के मसालों और क्रीमी टेक्सचर के साथ यह शेक ताजगी देने के साथ पेट भी भर देता है। ठंडा परोसा जाने वाला यह ड्रिंक गर्म मौसम में काफी पसंद किया जाता है। (Photo Source: Pexels)
Freakshake ऑस्ट्रेलिया से आया यह शेक सिर्फ ड्रिंक नहीं बल्कि एक डेजर्ट एक्सपीरियंस है। इसमें व्हिप्ड क्रीम, केक, कुकीज और कई मीठी टॉपिंग्स डाली जाती हैं। इसका लुक जितना आकर्षक होता है, स्वाद उतना ही रिच और शानदार होता है। (Photo Source: Pexels)
Mazamorra Morada Drink पेरू की पारंपरिक ड्रिंक माजामोरा मोराडा पर्पल कॉर्न, फलों और मसालों से तैयार की जाती है। इसका टेक्सचर गाढ़ा और स्वाद हल्का खट्टा-मीठा होता है। यह ड्रिंक पेरू की संस्कृति और स्वाद दोनों को दर्शाती है। (Photo Source: Pexels)