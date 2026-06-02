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ताजा और पौष्टिक सलाद खाने के लिए अब आपको हर बार बाजार जाने की जरूरत नहीं है। यदि आपके घर में छोटी-सी बालकनी भी है, तो आप वहां आसानी से सलाद के लिए जरूरी सब्जियां और हर्ब्स उगा सकते हैं। खास बात यह है कि ये पौधे एक बार लगाने के बाद कई महीनों तक लगातार पत्तियां या फल देते रहते हैं। आइए जानते हैं ऐसे 8 पौधों के बारे में, जिनकी मदद से आप अपनी बालकनी में ही पूरा सलाद बाउल तैयार कर सकते हैं। (Photo Source: Pexels)