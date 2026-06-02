अब बाजार से खरीदने की जरूरत नहीं, घर की बालकनी में उगाएं ये 8 पौधे, सालभर मिलेगा फ्रेश और ऑर्गेनिक सलाद
Fresh Salads All Year: यदि आपके पास सीमित जगह है, तब भी आप अपनी बालकनी में ताजी और पौष्टिक सलाद सामग्री उगा सकते हैं। ये पौधे कम जगह में भरपूर उत्पादन देते हैं। सही देखभाल के साथ आपकी बालकनी सालभर ताजी सलाद सामग्री का स्रोत बन सकती है।
ताजा और पौष्टिक सलाद खाने के लिए अब आपको हर बार बाजार जाने की जरूरत नहीं है। यदि आपके घर में छोटी-सी बालकनी भी है, तो आप वहां आसानी से सलाद के लिए जरूरी सब्जियां और हर्ब्स उगा सकते हैं। खास बात यह है कि ये पौधे एक बार लगाने के बाद कई महीनों तक लगातार पत्तियां या फल देते रहते हैं। आइए जानते हैं ऐसे 8 पौधों के बारे में, जिनकी मदद से आप अपनी बालकनी में ही पूरा सलाद बाउल तैयार कर सकते हैं। (Photo Source: Pexels)
लेट्यूस सलाद की बात हो और लेट्यूस का नाम न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। यह एक ‘कट एंड कम अगेन’ पौधा है, यानी आप इसकी बाहरी पत्तियां तोड़ सकते हैं और पौधा फिर से नई पत्तियां उगा लेता है। गमलों में आसानी से उगने वाला यह पौधा कम जगह में भी अच्छी पैदावार देता है। (Photo Source: Pexels)
पालक पालक तेजी से बढ़ने वाला पौधा है जो विटामिन, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है। इसे बार-बार काटकर इस्तेमाल किया जा सकता है और यह दोबारा नई पत्तियां निकालता रहता है। पालक धूप और हल्की छाया दोनों में अच्छी तरह बढ़ता है। (Photo Source: Pexels)
रॉकेट और केल रॉकेट की पत्तियां हल्के तीखे स्वाद वाली होती हैं, जबकि केल पोषक तत्वों का खजाना माना जाता है। दोनों पौधों की बाहरी पत्तियां तोड़ने पर नई पत्तियां लगातार आती रहती हैं। ये गमलों में आसानी से उग जाते हैं और सलाद को स्वादिष्ट व पौष्टिक बनाते हैं। (Photo Source: Pexels)
धनिया और पार्सले धनिया और पार्सले केवल सजावट के लिए नहीं, बल्कि सलाद का स्वाद बढ़ाने के लिए भी बेहतरीन विकल्प हैं। इनकी कुछ टहनियां काटने से पौधे की वृद्धि नहीं रुकती। ध्यान रखें कि एक बार में आधे से ज्यादा हिस्से की कटाई न करें। (Photo Source: Pexels)
हरा प्याज और सेलेरी हरा प्याज सलाद में कुरकुरापन और स्वाद जोड़ता है। इसकी जड़ों को छोड़कर कटाई करने पर यह दोबारा उग आता है। वहीं सेलेरी की बाहरी डंडियों को सावधानी से काटने पर पौधा लगातार नई वृद्धि करता रहता है। दोनों पौधे कम जगह में आसानी से उगाए जा सकते हैं। (Photo Source: Pexels)
पुदीना और स्विस चार्ड पुदीना तेजी से फैलने वाला पौधा है और इसकी पत्तियां लगातार तोड़ी जा सकती हैं। स्विस चार्ड अपनी रंग-बिरंगी पत्तियों और स्वादिष्ट डंठलों के लिए जाना जाता है। इसकी बाहरी पत्तियां काटने पर पौधा लगातार नई पत्तियां देता रहता है। (Photo Source: Pexels)
सरसों की पत्तियां सरसों की पत्तियां सलाद और सैंडविच में हल्का तीखा स्वाद जोड़ती हैं। यह पौधा तेजी से बढ़ता है और इसकी पत्तियों को एक-एक करके तोड़ा जा सकता है। इसकी देखभाल भी अपेक्षाकृत आसान होती है। (Photo Source: Pexels)
चेरी टमाटर हालांकि चेरी टमाटर पत्तेदार सब्जी नहीं है, लेकिन सलाद का स्वाद बढ़ाने में इसकी अहम भूमिका होती है। एक स्वस्थ पौधा दर्जनों से लेकर सैकड़ों टमाटर तक दे सकता है। उचित धूप और देखभाल मिलने पर यह लंबे समय तक फल देता रहता है। (Photo Source: Pexels)