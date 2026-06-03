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अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी चुनें

ड्रैगन फ्रूट एक कैक्टस पौधा है, इसलिए इसे ऐसी मिट्टी की जरूरत होती है जिसमें पानी जमा न हो। गमले में कैक्टस या सक्युलेंट पॉटिंग मिक्स का उपयोग करें और यह सुनिश्चित करें कि गमले में पानी निकलने के लिए पर्याप्त छेद हों। अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी पौधे की जड़ों को स्वस्थ रखती है और बीमारियों से बचाती है। (Photo Source: Gemini Generated Image)