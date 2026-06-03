कूड़ेदान में छिपा है आपका बगीचा, 10 ऐसे किचन वेस्ट जिन्हें दोबारा उगाकर पा सकते हैं ताजी सब्जियां और फल
Kitchen Scrap Gardening: आपका कूड़ेदान सिर्फ कचरे का स्थान नहीं, बल्कि एक छोटे बगीचे की शुरुआत भी हो सकता है। कई फल और सब्जियां अपने बचे हुए हिस्सों से दोबारा उगाई जा सकती हैं। इससे न केवल घर का ऑर्गेनिक कचरा कम होता है, बल्कि ताजी और पौष्टिक उपज भी मिलती है।
अक्सर हम रसोई में सब्जियों और फलों के छिलके, जड़ें या बचे हुए हिस्से कूड़ेदान में फेंक देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनमें से कई चीजें दोबारा उगाई जा सकती हैं? यह न केवल खाद्य अपशिष्ट को कम करने का आसान तरीका है, बल्कि घर पर ताजा और जैविक फल-सब्जियां उगाने का भी बेहतरीन अवसर है। थोड़ी सी देखभाल और धैर्य के साथ आप अपने किचन वेस्ट को एक छोटे से हरे-भरे बगीचे में बदल सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे 10 रसोई अपशिष्टों के बारे में जिन्हें आसानी से दोबारा उगाया जा सकता है। (Photo Source: Pexels)
गाजर के ऊपरी हिस्से गाजर का पूरा पौधा तो केवल ऊपरी हिस्से से नहीं उगता, लेकिन इसके पत्तेदार भाग को फिर से विकसित किया जा सकता है। गाजर के ऊपरी हिस्से को एक उथले बर्तन में पानी के साथ रखें और रोशनी वाली जगह पर रखें। कुछ दिनों में हरी पत्तियां निकलने लगेंगी, जिन्हें सलाद, सूप, चटनी या पेस्टो में इस्तेमाल किया जा सकता है। (Photo Source: Pexels)
सेलरी सेलरी के निचले हिस्से को पानी में रखने पर इसके बीच से नई पत्तियां निकलने लगती हैं। बाद में इसे मिट्टी में स्थानांतरित किया जा सकता है, जहां यह एक नए पौधे के रूप में विकसित होता है। (Photo Source: Pexels)
धनिया की डंडियां धनिया की बची हुई डंडियों को पानी में रखने से उनमें जड़ें निकल सकती हैं। जड़ें बनने के बाद इन्हें गमले में लगा दें। नियमित पानी और धूप मिलने पर ताजा धनिया की पत्तियां लगातार मिलती रहेंगी। (Photo Source: Pexels)
लहसुन अंकुरित लहसुन की कलियों को फेंकने के बजाय मिट्टी में लगा दें। कुछ समय बाद हरे लहसुन तैयार हो जाएंगे, जिन्हें खाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। यदि पौधे को बढ़ने दिया जाए तो नीचे नई लहसुन की गांठ भी बन सकती है। (Photo Source: Pexels)
अदरक अदरक का ऐसा टुकड़ा जिसमें कलियां मौजूद हों, आसानी से नया पौधा बना सकता है। इसे नम मिट्टी में क्षैतिज रूप से लगाएं और कलियों को ऊपर की ओर रखें। कुछ ही समय में नई जड़ें और अंकुर निकलने लगेंगे। बाद में इससे नई अदरक की गांठें तैयार हो जाएंगी। (Photo Source: Pexels)
लेट्यूस लेट्यूस का निचला हिस्सा दोबारा उगाया जा सकता है। इसके बेस को पानी से भरे उथले बर्तन में रखें और धूप वाली जगह पर रखें। लगभग एक सप्ताह में बीच से नई पत्तियां निकलने लगेंगी। (Photo Source: Pexels)
प्याज प्याज के निचले हिस्से को आमतौर पर फेंक दिया जाता है, जबकि इसे मिट्टी में लगाने पर नया पौधा उग सकता है। कुछ हफ्तों के भीतर इसमें हरे अंकुर निकलने लगते हैं और धीरे-धीरे नया प्याज विकसित हो सकता है। (Photo Source: Pexels)
अनानास अनानास का ऊपरी मुकुट एक नए पौधे में बदल सकता है। इसे फल से अलग करें, नीचे की कुछ पत्तियां हटाएं और दो-तीन दिन सूखने दें। इसके बाद मिट्टी में लगा दें। समय के साथ यह एक सुंदर पौधा बनेगा और सही परिस्थितियों में फल भी दे सकता है। (Photo Source: Pexels)
हरा प्याज हरा प्याज उगाना सबसे आसान है। इसके जड़ वाले हिस्से को फेंकने के बजाय पानी से भरे गिलास में रखें। कुछ ही दिनों में नई हरी पत्तियां निकलने लगेंगी, जिन्हें बार-बार काटकर इस्तेमाल किया जा सकता है। (Photo Source: Pexels)