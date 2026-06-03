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अक्सर हम रसोई में सब्जियों और फलों के छिलके, जड़ें या बचे हुए हिस्से कूड़ेदान में फेंक देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनमें से कई चीजें दोबारा उगाई जा सकती हैं? यह न केवल खाद्य अपशिष्ट को कम करने का आसान तरीका है, बल्कि घर पर ताजा और जैविक फल-सब्जियां उगाने का भी बेहतरीन अवसर है। थोड़ी सी देखभाल और धैर्य के साथ आप अपने किचन वेस्ट को एक छोटे से हरे-भरे बगीचे में बदल सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे 10 रसोई अपशिष्टों के बारे में जिन्हें आसानी से दोबारा उगाया जा सकता है। (Photo Source: Pexels)