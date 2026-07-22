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एयर फ्रायर पनीर टिक्का

अगर आप रेस्टोरेंट जैसा पनीर टिक्का घर पर बनाना चाहते हैं, तो एयर फ्रायर बेहतरीन विकल्प है। 200 ग्राम पनीर के टुकड़ों को आधा कप दही, अदरक-लहसुन पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, गरम मसाला, नमक और नींबू के रस के साथ अच्छी तरह मेरिनेट करें। इसे 10 मिनट के लिए रख दें और फिर 180 डिग्री सेल्सियस पर 15-18 मिनट तक एयर फ्राई करें। बीच में एक बार पलट दें। गर्मागर्म पुदीने की चटनी के साथ परोसें। (Photo Source: Pexels)