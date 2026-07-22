कम तेल, ज्यादा स्वाद, कुकिंग का आसान तरीका, एयर फ्रायर में बनाएं ये 7 वेज रेसिपीज
अगर आपके घर में एयर फ्रायर है, तो स्वादिष्ट और हेल्दी खाना बनाना अब बेहद आसान है। कम तेल और कम समय में तैयार होने वाली ये 7 शाकाहारी रेसिपीज़ नाश्ते, शाम के स्नैक्स या हल्के डिनर के लिए बेहतरीन विकल्प हैं। जानिए इन्हें बनाने का आसान तरीका और स्वाद का नया अनुभव।
अगर आपके किचन में एयर फ्रायर है, तो स्वादिष्ट और कम तेल वाले स्नैक्स बनाना अब बेहद आसान हो गया है। एयर फ्रायर न सिर्फ खाना जल्दी तैयार करता है, बल्कि डीप फ्राई की तुलना में कम तेल इस्तेमाल होने से इसे हेल्दी विकल्प भी माना जाता है। नाश्ते, शाम की चाय या हल्के डिनर के लिए ये 7 शाकाहारी रेसिपी 20 मिनट या उससे कम समय में तैयार हो जाती हैं। (Photo Source: Pexels)
एयर फ्रायर पनीर टिक्का अगर आप रेस्टोरेंट जैसा पनीर टिक्का घर पर बनाना चाहते हैं, तो एयर फ्रायर बेहतरीन विकल्प है। 200 ग्राम पनीर के टुकड़ों को आधा कप दही, अदरक-लहसुन पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, गरम मसाला, नमक और नींबू के रस के साथ अच्छी तरह मेरिनेट करें। इसे 10 मिनट के लिए रख दें और फिर 180 डिग्री सेल्सियस पर 15-18 मिनट तक एयर फ्राई करें। बीच में एक बार पलट दें। गर्मागर्म पुदीने की चटनी के साथ परोसें। (Photo Source: Pexels)
ब्रेड पिज्जा ब्रेड स्लाइस पर पिज्जा सॉस लगाएं और उसके ऊपर कद्दूकस किया हुआ मोजेरेला चीज, प्याज, शिमला मिर्च और स्वीट कॉर्न डालें। ऊपर से ओरेगैनो और चिली फ्लेक्स छिड़कें। 180 डिग्री सेल्सियस पर 10-12 मिनट तक एयर फ्राई करें। कुछ ही मिनटों में स्वादिष्ट ब्रेड पिज्जा तैयार हो जाएगा। (Photo Source: Unsplash)
चीज स्टफ्ड मशरूम 10-12 बटन मशरूम के डंठल निकालकर उनमें कद्दूकस किया हुआ मोजेरेला या प्रोसेस्ड चीज, बारीक कटा लहसुन, काली मिर्च और मिक्स्ड हर्ब्स भरें। 180 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 15 मिनट तक एयर फ्राई करें। पिघला हुआ चीज और मुलायम मशरूम इस डिश का स्वाद कई गुना बढ़ा देते हैं। (Photo Source: Pexels)
क्रिस्पी आलू टिक्की उबले हुए तीन आलू को ब्रेडक्रम्ब्स, बारीक कटी हरी मिर्च, हरा धनिया, जीरा पाउडर और नमक के साथ अच्छी तरह मिलाएं। मिश्रण से टिक्की बनाकर हल्का-सा तेल ब्रश करें और 200 डिग्री सेल्सियस पर 18-20 मिनट तक एयर फ्राई करें। बीच में पलटने से दोनों तरफ सुनहरा और कुरकुरा टेक्सचर मिलेगा। (Photo Source: Pexels)
क्रिस्पी भिंडी 250 ग्राम भिंडी को लंबाई में काटें और उसमें बेसन, चावल का आटा, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, नमक और थोड़ा-सा तेल मिलाकर अच्छी तरह कोट करें। 190 डिग्री सेल्सियस पर 15-18 मिनट तक एयर फ्राई करें। बीच में बास्केट को एक बार हिलाएं ताकि भिंडी समान रूप से कुरकुरी हो जाए। (Photo Source: Pexels)
मसाला बेबी कॉर्न 200 ग्राम बेबी कॉर्न को कॉर्नफ्लोर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, नमक और थोड़ा-सा तेल मिलाकर अच्छी तरह कोट करें। इसे 190 डिग्री सेल्सियस पर 12-15 मिनट तक एयर फ्राई करें। तैयार होने के बाद ऊपर से चाट मसाला और नींबू का रस डालें। यह चाय के साथ परफेक्ट स्नैक है। (Photo Source: Pexels)
तंदूरी गोभी दो कप फूलगोभी के टुकड़ों को दही, अदरक-लहसुन पेस्ट, तंदूरी मसाला, हल्दी और नमक के मिश्रण में अच्छी तरह लपेटें। 180 डिग्री सेल्सियस पर 15-18 मिनट तक एयर फ्राई करें। जब गोभी हल्की चार्ड और नरम हो जाए, तो ऊपर से हरा धनिया और नींबू डालकर सर्व करें। (Photo Source: Pexels)