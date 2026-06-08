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गर्मियों की सुबह अक्सर गर्म और थकाऊ महसूस होती है। ऐसे में रसोई में लंबे समय तक खड़े होकर भारी नाश्ता बनाना मुश्किल लगता है। हालांकि दिन की शुरुआत बिना नाश्ते के करना भी सेहत के लिए सही नहीं है। अगर आप हल्का, पौष्टिक और ठंडक देने वाला नाश्ता चाहते हैं, तो सेब आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। (Photo Source: Pexels)