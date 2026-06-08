हाइड्रेटेड और हेल्दी रहने के लिए गर्मियों में खाएं सेब से बने ये 8 नाश्ते, स्वाद के साथ मिलेगा भरपूर पोषण
Apple Breakfast Recipes: गर्मियों में ऐसा नाश्ता चुनना जरूरी है जो शरीर को ठंडक पहुंचाने के साथ ऊर्जा भी दे। सेब एक ऐसा फल है जिसे कई अलग-अलग तरीकों से नाश्ते में शामिल किया जा सकता है। ये सभी रेसिपीज आसान, पौष्टिक और गर्मियों के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं।
गर्मियों की सुबह अक्सर गर्म और थकाऊ महसूस होती है। ऐसे में रसोई में लंबे समय तक खड़े होकर भारी नाश्ता बनाना मुश्किल लगता है। हालांकि दिन की शुरुआत बिना नाश्ते के करना भी सेहत के लिए सही नहीं है। अगर आप हल्का, पौष्टिक और ठंडक देने वाला नाश्ता चाहते हैं, तो सेब आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। (Photo Source: Pexels)
सेब में भरपूर पानी, फाइबर और कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर को हाइड्रेट रखने के साथ-साथ लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस कराते हैं। आइए जानते हैं गर्मियों के नाश्ते में सेब को शामिल करने के 8 आसान और स्वादिष्ट तरीके। (Photo Source: Pexels)
ठंडा एप्पल मिल्कशेक गर्मियों में कई बार कुछ खाने के बजाय पीना ज्यादा आसान लगता है। ऐसे में एप्पल मिल्कशेक एक अच्छा विकल्प है। सेब, ठंडा दूध, भीगे हुए बादाम और खजूर को ब्लेंड करके तैयार करें। यह शरीर को ठंडक देने के साथ पोषण भी प्रदान करता है। (Photo Source: Unsplash)
एप्पल पीनट बटर टोस्ट व्यस्त सुबह के लिए यह एक झटपट बनने वाला नाश्ता है। ब्राउन ब्रेड को टोस्ट करें और उस पर पीनट बटर लगाएं। ऊपर से पतले कटे हुए ठंडे सेब के स्लाइस रखें। इसमें मौजूद प्रोटीन और फाइबर लंबे समय तक ऊर्जा बनाए रखते हैं। (Photo Source: Pexels)
एप्पल सूजी चीला अगर आपको गर्म नाश्ता पसंद है, तो सूजी और सेब का चीला बना सकते हैं। सूजी, दही और थोड़ा पानी मिलाकर बैटर तैयार करें। इसमें कद्दूकस किया हुआ सेब और इलायची पाउडर मिलाकर तवे पर हल्के घी के साथ सेंक लें। यह स्वादिष्ट और पौष्टिक नाश्ता है। (Photo Source: Pexels)
सेब और दही का बाउल दही गर्मियों में पेट को ठंडा रखने और पाचन को बेहतर बनाने में मदद करता है। सुबह एक कटोरी दही में आधा कद्दूकस किया हुआ सेब मिलाएं। स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें थोड़ा भुना जीरा पाउडर और किशमिश डाल सकते हैं। यह नाश्ता हल्का होने के साथ-साथ काफी संतोषजनक भी होता है। (Photo Source: Pexels)
नो-कुक एप्पल ओवरनाइट ओट्स रात में एक जार में ओट्स, दूध और कद्दूकस किया हुआ सेब मिलाकर फ्रिज में रख दें। सुबह तक ओट्स सेब का रस सोख लेते हैं और एक स्वादिष्ट, ठंडा और हेल्दी नाश्ता तैयार हो जाता है। ऊपर से अखरोट डालकर इसका स्वाद बढ़ाया जा सकता है। (Photo Source: Pexels)
सब्जा सीड्स और सेब की पुडिंग सब्जा के बीज गर्मियों में शरीर को ठंडक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं। एक चम्मच सब्जा सीड्स को रातभर आधा गिलास दूध में भिगो दें। सुबह इसमें कटे हुए ठंडे सेब, थोड़ा शहद और कटे हुए बादाम डालकर खाएं। यह बिना किसी कुकिंग के तैयार होने वाला हेल्दी नाश्ता है। (Photo Source: Pexels)
मसालेदार सेब और पुदीना फ्रूट चाट अगर आप हल्का और चटपटा नाश्ता पसंद करते हैं, तो सेब की चाट ट्राई करें। कटे हुए सेब में नींबू का रस, काला नमक, चाट मसाला और ताजी पुदीने की पत्तियां मिलाएं। यह स्वादिष्ट होने के साथ शरीर को हाइड्रेट रखने में भी मदद करता है। (Photo Source: Pexels)