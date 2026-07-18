वीकेंड पर ट्राई करें ओट्स की ये टेस्टी डिशेज, सिर्फ दलिया नहीं, बनाएं पैनकेक-कटलेट-चीला और बहुत कुछ
Healthy Meets Tasty: ओट्स सिर्फ दलिया तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे कई स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजन भी बनाए जा सकते हैं। अगर आप रोज एक जैसा ओट्स खाकर बोर हो चुके हैं, तो इन आसान रेसिपीज को जरूर आजमाएं। नाश्ते से लेकर स्नैक्स तक, ये हेल्दी डिशेज स्वाद और सेहत का बेहतरीन संतुलन प्रदान…
ओट्स एक ऐसा सुपरफूड है जो फाइबर, विटामिन और मिनरल्स से भरपूर होता है। यह पाचन को बेहतर बनाने, लंबे समय तक पेट भरा रखने और वजन कंट्रोल रखने में मदद करता है। अगर आप रोज़ाना एक ही तरह का ओटमील खाकर बोर हो गए हैं, तो वीकेंड पर ओट्स से कुछ नई और स्वादिष्ट रेसिपीज ट्राई कर सकते हैं। ये रेसिपीज न केवल हेल्दी हैं बल्कि पूरे परिवार को भी पसंद आएंगी। (Photo Source: Pexels)
केला-ओट्स पैनकेक अगर मीठा और हेल्दी नाश्ता पसंद है, तो केला-ओट्स पैनकेक बनाएं। रोल्ड ओट्स, पके केले, दूध (या अंडा), दालचीनी और थोड़ा-सा बेकिंग पाउडर मिलाकर बैटर तैयार करें। इसे नॉन-स्टिक तवे पर पकाएं और शहद, मेपल सिरप या ताजे फलों के साथ परोसें। (Photo Source: Pexels)
चॉकलेट पीनट बटर ओट्स स्मूदी जल्दी बनने वाला हेल्दी ब्रेकफास्ट चाहिए तो ओट्स, दूध, केला, पीनट बटर, कोको पाउडर और बर्फ के टुकड़ों को ब्लेंड कर लें। यह स्मूदी स्वादिष्ट होने के साथ-साथ लंबे समय तक ऊर्जा भी देती है। वर्कआउट के बाद भी इसे पिया जा सकता है। (Photo Source: Pexels)
होममेड ओट्स एनर्जी बाइट्स ओट्स में पीनट बटर, खजूर, कटे हुए मेवे, बीज और थोड़ा-सा शहद मिलाकर छोटे-छोटे बॉल्स बना लें। इन्हें कुछ घंटों के लिए फ्रिज में रखें। यह हेल्दी स्नैक बच्चों और बड़ों, दोनों के लिए बेहतरीन विकल्प है। (Photo Source: Pexels)
मसाला ओट्स उपमा पारंपरिक सूजी उपमा की जगह ओट्स से बना उपमा एक हेल्दी विकल्प है। इसके लिए भुने हुए ओट्स को राई, करी पत्ता, प्याज, गाजर, मटर और हरी मिर्च के साथ पकाएं। ऊपर से हरा धनिया और नींबू का रस डालकर परोसें। यह नाश्ते के लिए पौष्टिक और स्वादिष्ट डिश है। (Photo Source: Pexels)
ओट्स चीला ओट्स का आटा, बेसन, बारीक कटा प्याज, टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्च और मसालों को मिलाकर घोल तैयार करें। इसे तवे पर चीले की तरह सेंकें। यह प्रोटीन और फाइबर से भरपूर नाश्ता है, जिसे पुदीने या टमाटर की चटनी के साथ खाया जा सकता है। (Photo Source: Pexels)
ओट्स इडली अगर आप दक्षिण भारतीय नाश्ता पसंद करते हैं, तो सूजी की जगह ओट्स मिलाकर इडली बनाएं। इससे इडली और भी पौष्टिक बन जाती है। इसे नारियल की चटनी और गर्म सांभर के साथ परोसें। (Photo Source: Pexels)
ओट्स वेजिटेबल कटलेट उबले हुए ओट्स में मैश किए आलू, गाजर, बीन्स, मटर और अपनी पसंद के मसाले मिलाएं। इनके छोटे-छोटे कटलेट बनाकर हल्के ब्रेडक्रम्ब्स में लपेटें और शैलो फ्राई या एयर फ्राई करें। शाम की चाय के साथ यह एक बेहतरीन स्नैक है। (Photo Source: Pexels)
ओट्स खाने के फायदे ओट्स में घुलनशील फाइबर (बीटा-ग्लूकन) भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखने, ब्लड शुगर को संतुलित करने और पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद करता है। साथ ही यह लंबे समय तक पेट भरा रखता है, जिससे अनहेल्दी स्नैकिंग की आदत कम हो सकती है। (Photo Source: Pexels) (यह भी पढ़ें: लौकी से अरबी तक, मानसून की 10 सब्जियां जो आपकी डाइट को बना सकती है हेल्दी)