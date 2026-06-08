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गर्मियों की छुट्टियों में पहाड़ों का रुख करना भारतीयों की पहली पसंद होती है। लेकिन मनाली, मसूरी, नैनीताल और शिमला जैसे लोकप्रिय हिल स्टेशनों पर बढ़ती भीड़ और लंबे ट्रैफिक जाम ने पर्यटकों का अनुभव काफी प्रभावित किया है। इसी मुद्दे पर महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने चिंता जताई है और लोगों को कम चर्चित लेकिन खूबसूरत पर्यटन स्थलों को एक्सप्लोर करने की सलाह दी है। (Photo Source: Pexels)